深水埗剪刀漢半小時連劫4店　僅一間劫得千元　警查CCTV極速拉人

深水埗今早（30日）發生連環劫案，持剪刀男子先後打劫4間店舖，惟只有一間成功劫去1000元，最終被警方迅速拘捕。該名賊人首先在大埔道一間便利店行劫，用剪刀指嚇職員，但不成功事敗逃去。其後賊人在長沙灣一間便利店，再度重施故技並成功得手，劫去1000元現金，賊人再度闖入南昌街一間餅店及汝州街一間便利店行劫，但並不成功，再次事敗逃去。而在汝州街一間便利店行劫過程中更用剪刀傷及一名女職員手部，及後該名男子於北河街、荔枝角道附近徘徊，最終被警方拘捕。



懷疑用作犯案的剪刀。（林振華攝）

警方深水埗警區刑事調查隊第六隊主管鄭源霖督察交代案情。（林振華攝)

警方深水埗警區刑事調查隊第六隊主管鄭源霖督察交代案情指，今日（30日）早上約10時許，有一名中年男子闖入大埔道47-49號地下一間便利店，並手持一把剪刀指嚇職員，要求店員交出財物，但店員沒有理會並報警求助，賊人事敗逃去。大概約10分鐘後，賊人前往長沙灣道19號一間便利店再度行劫，並成功劫去10張100元現金，總值1000元。

半小時後，賊人前往南昌街89號地下一間餅店以及汝州街263號一間便利店，賊人再次重施故技，用剪刀指嚇職員，但職員亦沒有遵從指示，賊人事敗逃去。而在汝州街263號一間便利店行劫過程中，賊人曾經用剪刀襲擊女職員左手手臂，造成一道3厘米深的紅痕。女職員由救護車送往醫院治理。

警方翻查閉路電視過後，並迅速鎖定一名疑犯，其後西九龍衝鋒隊人員於上午約11時，接報到場在附近進行掃蕩，最後於北河街、荔枝角道交界成功拘捕一名35歲無業男疑犯，在其身上搜出一把懷疑用作犯案的剪刀，疑犯現時被拘留調查。

據南昌街便利店職員憶述經過，指事發時「有啲驚」，形容賊人精神有異「眼（球）係咁郁」，外形禿頭，印象中作案時沒有戴口罩。