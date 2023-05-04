澳門賭場內地賭客MMA　司警共拘13人　兩年禁止進入澳門賭場

周一（1日）網上流傳多段賭場打鬥影片，片中最少有5名男子於賭廳內發生毆鬥，眾人拳來腳往，其間有人以賭廳椅櫈毆打一男子，場面一度混亂。司警經調查後，相信有兩方賭客因投注莊閒問題而引起對罵，朋友繼而加入打鬥，當時拘捕8人。

案件有最新發展，被捕人數增至13人，司警表示被捕人將被禁止進入澳門賭場，為期2年，當中10名男子觸犯普通傷人罪名，將被禁入境4至5年，另外，在場叫囂附和、但無參與打鬥的1男2女同被禁入境1年。



涉案13人被捕。（司警圖片）

司警表示，已就案件通報博彩監察協調局，對涉案13人將作出禁止進入澳門賭場，為期2年的措施，重申絕不容許任何暴力打鬥行為，必定嚴加打擊、追查到底。執法和監管部門會聯同相關企業全面檢視娛樂場的安保工作，盡力防止同類事件再次發生。

其中8名涉案者本月2日，由司警移交治安警出入境管制廳，已依法廢止8人的逗留許可，並遣送離境，其中5名涉案男子因涉嫌作出刑法典第137條「普通傷害身體完整性」罪，被禁入境4年，另外3名涉案男女，因在娛樂場內沒有加以阻止打鬥，而且叫囂附和，令場面更加混亂，因此亦禁入境1年。至昨日（3日）司警截獲涉案的5名在逃男子，有關人士除涉嫌觸犯「普通傷害身體完整性」罪，甚至逾期逗留澳門，將被禁入境5年。

被捕11男2女，其中一方分別45歲姓孫、35歲姓張、42歲姓李、41歲姓靳、41歲姓呂，當中呂男報稱商人，其餘4人無業。另一方分別37歲姓康、22歲姓秦、29歲姓牛、22歲姓王，以及48歲姓楊，當中康男報稱商人，楊男是金融業經理，其餘3人無業，該5人已逾期逗留1至3個月，康男亦涉及收留罪，司警會另外立案調查。

其餘3名涉案人士分別54歲姓牛，報稱金融業經理；44歲姓張女子報稱律師，以及26姓王無業女子。

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司警專頁「司警教室」亦引述司警局副局長蘇兆強所言，表示司警局一直密切關注澳門娛樂場內外的治安情況，持續評估旅客回增對娛樂場和周邊治安環境的影響，調整警力部署，並積極優化應對刑事犯罪和突發事件的各項預案，致力保障居民和旅客的安全。

蘇兆強指出，近日在娛樂場內發生的打鬥事件雖在警方介入後迅速依法處置，惟事件反映現時相關安保部署存在改善空間，有必要切實完善場內應急機制，因此，司警局將在常設的「預防博彩犯罪工作坊」中增加「應對突發事件和處理危機」內容，增強從業員的應急能力和通報意識。