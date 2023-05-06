葵芳閣謀殺｜潛逃日本男疑兇自殺　入境處接求助　按家屬意願協助

葵涌葵芳閣63歲女子遭爆竊賊扑殺案，警方今日（6日）指潛逃日本的男疑兇，在山梨縣郊區留遺書畏罪自殺，屍體於4月6日被日本警方發現，遺體將轉交其親屬處理。

入境處表示，就一名香港居民於日本自殺一事，接獲一宗求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本國大使館了解情況及跟進事件，並按家屬意願提供可行協助。



事發今年3月14日，63歲女死者梁雪卿返家時疑撞破賊人爆竊，遭對方用鐵筆重擊頭部致死。單位內總值約13萬元的財物不翼而飛，包括5隻鑽石戒指、一部手提電話、一隻手表、5張銀行咭及小量現金。警方經調查後鎖定一名25歲男子，據悉為死者鄰居女兒的男友人，人員並在疑兇的房間內檢獲一對染有死者血迹的波鞋。惟疑兇在案發當日下午約5時，從香港國際機場離境飛往日本。

警方今日（6日）表示，於4月6日接獲日本警方通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝疑兇。現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。日本警方於近日確認男屍的身份並將遺體轉交其親屬。警方指一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。

消息稱，死者於山梨縣郊區一處森林自縊輕生，但該處不是被稱為「自殺森林」的青木原樹海。日本警方初時未能確定屍體的身份，惟旅客入境時必須讓當局採集指紋和拍照，警方比對指紋紀錄後證實死者身份，並在死者手機內發現遺書。