葵芳閣謀殺｜法團主席指疑兇懦弱、不肯面對　願死者家屬早日釋懷

葵涌葵芳閣3月14日發生謀殺案，63歲女子梁雪卿返家時疑撞破賊人爆竊，遭對方用鐵筆重擊頭部致死，而疑兇在命案揭發前已潛逃日本。警方今日（6日）指，疑兇逃往日本後，在山梨縣郊區留遺書畏罪自殺，屍體於4月6日被日本警方發現，遺體將轉交其親屬處理。

葵芳閣法團主席劉啟安受訪指，今早街坊已在群組中討論事件，他認為疑兇選擇畏罪自殺，雖非圓滿的結局，但總算對死者家屬一個交代，「我覺得佢唔肯面對自己做錯咩，應該係要面對、交代返咩（案發時）情況……佢要自己選擇呢樣嘢（自殺），亦都係佢懦弱嘅一部分」。



死者梁雪卿（中）與法團合照。（法團主席劉啟安提供）

劉啟安指，今早10時許街坊已在群組中討論相關新聞，大家希望死者安息，生者安康，也希望所有人能早日平復心情。劉認為青年人應引以為戒，不要因一時衝動，做出違法事件，否則只會重蹈覆轍。

對於疑兇選擇畏罪自殺，劉啟安坦言：「我覺得佢唔肯面對自己做錯咩，應該係要面對、交代返咩（案發時）情況，咁大家都較為容易接受件事，較為圓滿啲。但佢要自己選擇呢樣嘢（自殺），亦都係佢懦弱嘅一部分，唔肯面對、唔肯承擔返自己嘅責任。」

劉啟安認為，疑兇逃過法律制裁雖非完滿的結局，但對死者家屬而言總算有個交代，「（佢哋）會早啲釋懷，但咁樣結束生命係咪一種交代呢？咁大家有個公論嘅。」

劉啟安表示，警民關係組已就事件知會他，他相信事件至今終可告一段落，居民不須再活在恐懼的環境之中，希望居民能夠安居安業。

25歲疑兇Deran



▼3月14日，大批警員在葵芳閣調查▼

