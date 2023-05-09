無業男偕妻與另外6人開空殼公司洗黑錢被捕　涉款逾$35億

香港海關在4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士，年齡介乎24歲至68歲，包括一名38歲洗黑錢集團骨幹成員。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。



該名骨幹成員報稱無業，他先後招募包括其妻子在內的4名本地人士，開設本地公司及公司銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益。5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士，於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行帳戶，處理逾2000宗可疑交易，涉款逾35億元。



黃貞富形容，今次的行動成功，除拘捕涉案的8人，當中更抽出集團的骨幹成員，亦凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款，相信已成功瓦解一個洗黑錢集團。（黃偉民攝）

今日（9日）上午，海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富交代案情指，今年4月26日至5月3日，海關採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團。該集團利用本地開設的公司銀行户口，處理大量來歷不明的款項，涉及金額超過35億港元。他表示，在今次行動中，海關共出動超過30名人員，突擊搜查全港九新界共14個處所，並以洗黑錢罪名拘捕4男4女共8名涉案人士，年齡介乎24歲至68歲，當中1名男子為集團骨幹成員。該男子先後招募包括其妻子在內的4名人士，並指示他們開設公司戶口處理懷疑犯罪得益。

黃貞富表示，被捕的8名人士涉嫌在2021年5月至2022年10月期間，處理大量來歷不明的款項，涉及超過2000宗可疑交易，涉款逾35億元，海關已安排凍結該洗黑錢集團名下合共約270萬元的銀行存款。所有被捕人士現獲保釋候查，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

他又說，在去年年中，海關鎖定1名本地女子，懷疑她利用公司銀行戶口進行清洗黑錢的活動，經連月的深入調查及資金流向分析，海關其後再鎖定另外4名的本地人士，他們同樣利用公司銀行戶口，在商戶之間互相匯款，亦有處理由虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司，匯入的大量來歷不明的可疑款項，而當中涉及超過100間的本地空殼公司。其後，海關在上月26日採取行動，拘捕上述5名本地人士，在進一步調查期間，發現其中1名被捕人士為集團的骨幹成員，他除招募其妻子之外，亦有招募另外3名的被捕人士，指示他們開設本地公司及利用公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益。

黃貞富續指，根據調查所得，8名被捕人士當中，有2人為無業，其餘6人則分別報稱為餐廳職員、倉務員及食品推廣員。他們月入介乎1萬元至2.9萬元不等。

有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍表示，在去年年中，海關鎖定1名54歲的本地女子，懷疑她正進行清洗黑錢活動，於是展開財富調查。經深入調查及資金流向分析後，海關再鎖定另外4名的本地人士，當中包括1對夫婦，懷疑他們利用公司戶口進行洗黑錢活動。

調查人員在調查過程當中，發現5名被捕人士背景與公司銀行交易有數個疑點，例如被捕人士背景及財務狀況，與旗下公司銀行帳戶的大額交易極不相稱。根據調查顯示，被捕人士屬低收入人士，職業與他們公司業務並不相關。另外，他們亦無持有任何物業，在2021年初開設公司銀行帳戶後，在1年半期間，進行約2000宗的大額交易，涉款約29億元。

調查又發現，開立的公司並無實則業務，在短時間內有龐大的交易量及金額，令人懷疑。袁愛萍指出，涉案戶口有數種可疑的交易方式。首先，存款來自大量第三者的戶口轉帳，這些第三者公司（虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司）或持有人均與涉案人士毫不相關，而由這些公司傳入的來歷不明資金，入帳到涉案人的公司銀行户口後，會再在涉案人户口內轉帳，亦透過不同的本地空殼公司轉帳，製造多重交易。

她表示，這些分層交易是洗黑錢的典型手法，掩飾犯罪得罪的來源，而資金會在短期內轉走，轉到其他第三者或公司的戶口。袁愛萍指，以上交易疑點並不是正常的交易方式，加上涉案人未能為金額來源及交易目的提供合理解釋，因此海關懷疑他們利用不同的公司帳戶，協助處理懷疑犯罪得益，從而進行洗黑錢活動。

在去年年中，海關鎖定1名54歲的本地女子，懷疑她正進行清洗黑錢活動，於是展開財富調查。經深入調查及資金流向分析後，海關再鎖定另外4名的本地人士，當中包括1對夫婦，懷疑他們利用公司戶口進行洗黑錢活動。（黃偉民攝）

經數個月調查及深入分析後，海關財富調查人員於上月26日採取行動，突擊搜查4個住宅單位及4個公司地址，拘捕5名涉案人士，包括3名本地男子及2名本地女子，當中包括1對夫婦。調查後，海關發現其中1名被捕男子為集團的骨幹成員，他除招募其妻子之外，亦有招募另外3名被捕人士，除利用他們的個人資料開設公司之外，亦開設不同的公司銀行戶口，處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元。及後，海關隨即搜查3個住宅單位及3個公司地址，包括一間虛擬貨幣交易公司，再拘捕多1男2女的涉案人士。

調查亦發現，有三分之一（約13億元）是由虛擬貨幣交易公司傳入其中被補人的公司銀行户口，資金在短時間內轉走，懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣交易公司，隱藏可疑資金來源。海關亦懷疑案中的虛擬貨幣交易公司利用虛擬貨幣的高隱蔽性，用迂迴手法將資金流入銀行體系，企圖逃避執法人員調查。海關相信犯案集團至少營運兩年。

行動中，海關檢取的涉案物品包括多部電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿及銀行卡等。海關相信，每名涉案人獲得數千元至數萬元報酬從事洗黑錢活動。至於關於案中來歷不明的款項，海關會從被捕人士背景、資金流向及來源等方向繼續進行調查，不排除更多人被捕。

海關提醒市民，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

海關亦提醒市民，不要隨便將銀行户口借給他人或公司，亦要小心保管個人資料，包括身份證明文件、銀行戶口資料、個人理財密碼等。如戶口內有大量來歷不明的款項，亦千萬不要處理，無論是否涉及報酬，均會構成洗黑錢罪行。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。