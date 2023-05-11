內地客闖高鐵西九龍站路軌　通關後首次　港鐵：已由內地人員處理

高鐵香港西九龍站上月發生一宗乘客闖入高鐵路軌事件，是新型冠狀病毒疫情後，香港與內地恢復通關以來首次。《香港01》接獲消息，稱當時一輛高鐵列車由內地抵港後，一名乘客擅自進入路軌。港鐵公司回覆《香港01》查詢，證實4月25日凌晨時分有一名內地乘客進入高鐵路軌範圍，相關個案「已按機制，由內地人員處理」。



高鐵西九龍站並未設有月台幕門。（資料圖片）

港鐵表示，在4月25日（星期二）凌晨時分，西九龍站月台感應系統發出偵測到有乘客於月台及路軌範圍出現的警報，職員按照機制通報內地及香港的相關部門。由於牽涉內地口岸範圍，港鐵人員聯同內地人員隨即展開追查 ，及後尋獲一名外型與偵測影像脗合的內地乘客，並證實他是先前曾在月台及路軌範圍流連的人。有關個案已按機制，由內地人員處理。港鐵公司亦隨即就事件作出調查及嚴肅跟進。 至於涉事乘客為何闖入路軌、由該乘客進入路軌至離開路軌返回安全位置之間相隔多久，以及為何港鐵未有公布事件，港鐵則未有回應。

歷來3宗未經授權進入西九龍站路軌 兩宗事發疫情封關前

今次已非首次有人擅自進入高鐵西九龍站路軌。港鐵表示，自高鐵香港段通車以來，連同4月25日的事件，共錄得3宗未獲授權人士進入路軌範圍事件。《香港01》記者翻查資料，時任運輸及房屋局局長陳帆於2020年2月回覆立法會時任議員譚文豪查詢時，表示自高鐵於2018年開通以來，截至當時共有兩宗未獲授權人士進入高鐵路軌的事件，分別發生於2019年3月底及12月初。而因應新型冠狀病毒疫情，高鐵西九龍站已於2020年1月30日起關閉，至今年1月15日高鐵香港段恢復服務才重開。換言次，4月25日有內地乘客進入高鐵路軌一事，是自香港與內地恢復通關以來首宗同類事件。

2020年1月30日凌晨，高鐵西九龍站因應新型冠狀病毒疫情而關閉，同日港府關閉了數個口岸，但未有關閉羅湖、落馬洲等口岸。 （資料圖片）

至於此前兩次未獲授權人士進入路軌範圍事件，首宗是2019年3月底，港鐵公司一名月台助理在西九龍站月台工作期間不慎墮軌，當時港方根據「一地兩檢」聯絡協調及應急處理機制，由消防處獲得內地許可經過內地口岸區協助事主。

內地客錯過深圳北站下車 抵港闖路軌步行後自首

第二宗則發生於2019年12月初晚上，當時一名內地乘客從長沙南站乘搭南行列車，據了解擬於深圳北站下車但錯過停站。當列車繼續行駛並抵達香港西九龍站，該乘客下車後沒有通關，但進入路軌並沿路軌步行一段時間，在沿線其中一個通風大樓緊急出口離開鐵路範圍，並向警方自首。該乘客及後按機制被送回內地。當時運房局稱政府及港鐵公司在高鐵營運及保安角度，十分關注此事，港鐵公司會聯同保安局及執法機關在保安委員會仔細審視事件，並由港鐵公司及執法機關採取適當跟進措施，以確保邊界完整性及避免同類事件發生。

西九龍站無月台幕門 港鐵：因不同型號列車車門位置有別

目前高鐵西九龍站沒有裝設月台幕門，政府早在2020年2月回覆立法會查詢時已表示，這是因為高鐵屬跨境鐵路，有不同型號的列車會抵達西九龍站，由於不同型號列車的車門設於不同位置，故西九龍站無法設置可適合所有型號高鐵列車的月台幕門，但西九龍站所有月台頭尾兩端均設有固定屏幕，以遮蓋車頭和車尾車身與月台間的隙縫；列車抵站時，港鐵公司亦派員看守相關月台兩端，以防止乘客從該處進入路軌。

港鐵就4月25日乘客進入高鐵路軌事件回覆查詢時則補充，西九龍站連接月台與車站不同樓層的電梯，均設有閘門或玻璃幕門，只有當列車抵達月台後才開放供乘客使用，而連接月台的升降機只會於上落客期間開放使用，月台亦會有職員協助乘客。此外，月台已裝有閉路電視及感應系統，以監察情況 。 鑑於是次事件， 港鐵公司已加強巡查西九龍站，亦透過人員培訓提醒職員必須時刻留意保安系統警號，檢視不同情況，作出相應保安安排，以確保車站安全運作。