蜂螫奪命｜漁護署3年13宗職員遭蜂螫　攀山專家籲遇蜂群鎮定護頭

大嶼山芝麻灣一名64歲漁護署農林助理員，懷疑進行植樹工作期間被野蜂螫到昏迷，送院後不治。漁護署指據紀錄，過去3年共有13宗漁護署人員被野蜂所螫的報告。

攀山專家建議行山人士應不時留意環境，避免誤闖或打中蜂巢，如果遇到蜂群最重要保持鎮定，不要反擊打向蜂群，以及要盡量保護頭部。



攀山專家鍾建民表示，如果於郊野地區遇到蜂群，最重要保持鎮定，不要慌忙亂走，更不要反擊打向蜂群，否則更容易招惹蜂群襲擊，可以躲在石頭或大樹後並蹲下，等待蜂群離開。另外鍾又建議行山人士盡量身穿淺色長袖衫褲，如果有帶備擋雨斗篷或風褸應即時穿上，盡量保護頭部免被螫傷。如果被螫傷後應向醫生求診，若有不適或頭暈反應更應盡快處理。

鍾建民又指，不要以為熟悉行山路段便一定安全，因為蜂群或會因應環境而轉移陣地，「突然間起（蜂巢）兩日就可以喺度」，因此亦需要不時留意環境避免誤闖或打中蜂巢。

警方及勞工處人員於事發現場調查。（蔡正邦攝）

漁護署呼籲若市民遇見野蜂或蜂巢時，應保持冷靜，可用外衣保護頭部及頸部以免被螫傷，並觀察周圍環境情況，與蜂巢保持距離並慢慢離開，切勿干擾野蜂或蜂巢。

漁護署指據紀錄，過去3年共有13宗漁護署人員被野蜂所螫的報告。漁護署郊野公園分署設有防治野蜂及戶外工作的安全指引和職安健海報，並會為新入職的人員提供戶外工作的職安健培訓（包括防蜂），亦會定期傳閱相關的安全指引，以提高人員的防蜂意識。