車cam直擊｜寶馬切線爬頭　前車突挨右釀相撞　遭甩轆撞「報仇」

網上今日（16日）流傳一條「車cam」影片，顯示兩輛私家車前後駕駛，後方綠色寶馬跑車切線打算爬頭，豈料前方豐田私家車同時挨右，兩車發生碰撞，綠色跑車繼而「躍起」衝前，其後面右邊車轆飛脫，慢慢滾向該輛私家車車頭，司機下車了解，車cam錄得有人爆粗狂罵「你個X街，X你老味真係」。警方證實今日收到報案，經調查後列作「交處意外無人受傷」處理。



兩輛私家車前後駕駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

facebook群組「車cam L（香港群組）」16日上載一條「車cam」影片，片長大約30秒，兩輛私家車本身前後行駛，其間後方綠色寶馬跑車，在雙白線剛完結、可切線的虛實線位置，突然向右邊切線爬頭，豈料前方豐田私家車亦突然挨向右邊，兩車各不相讓發生碰撞。寶馬捱撞一度「躍起」離地衝前。此時一個車轆疑甩脫，慢慢滾向豐田車頭，對方司機下車了解。車cam鏡頭一轉，可見寶馬右後轆不翼而飛，相信車轆飛脫後滾向該輛豐田車頭。

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涉事車cam由第三架駛經現場的車輛拍下，同時錄得有人爆粗狂罵「你個X街，X你老味真係，爬頭呀嘛嗰個人」。

警方表示，今日（16日）下午約2時，有3輛私家車先後沿清水灣大坳門路上山，最後方一輛私家車切線，但被前車撞到，最後方一輛私家車衝前，反撞原先駛在最前方的另一輛私家車，3名司機沒有受傷，警方經調查後列作「交處意外無人受傷」處理。



影片吸引大批網民留言，笑問「臨尾個轆係咪嚟搞笑㗎？」、「嚟報仇」、「識睇都係睇個轆」，亦有網民批評兩車司機「前車本身冇超速，正常行駛係冇問題，但係佢無端端駛去中間，唔俾後面車過，就係有問題！但係綠色車都唔係好」。