假綁架真電騙｜內地女深陷騙局　幫手度橋扮綁架　洗澡如廁全匯報

西九龍總區重案組偵破一宗假綁架、真電騙的案件，成功於大角咀一間酒店救出兩名受害內地女，揭發她們被騙徒指使，自編自導自演綁架戲碼及拍影片，假扮「臥底專員」用生果刀鎅傷「肉參」的手臂，留下最少5條血痕，騙徒將影片轉發「肉參」家人後企圖勒索巨額贖款。

根據事主與騙徒的對話截圖，可見事主深陷騙局，配合度極高，頻繁地匯報自己的行蹤及下一步行動，據悉連如廁、洗澡、起床也一一報告。更令人震驚的是，事主會主動幫忙「度橋」構思綁架的情節，例如稱﹕「準備了水果刀、繩子、黑色塑料袋、銀色膠帶」、「目前設想的是我被反手綁在椅子上面」。



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據了解，兩名女受害人均於澳洲同一所大學讀經濟科，互不相識。被騙去約1200萬港元的22歲女事主身家豐厚，其家人於內地開設物流公司，亦因廣州收地發展而獲得巨額賠償；另一名被騙約66.7萬港元的23歲女生，家人則在內地公司打工。

騙徒於3月及4月起接觸兩人，聲稱她們涉及一宗洗黑錢案件，連月來摸清她們的家庭背景後，著她們以「學位費用」作藉口，令家人將上述款項存入騙徒戶口。騙徒更食髓知味，指示受害人擔任「特務」，5月14日自費來港住酒店做「任務」，演出一場綁架戲碼，從而引出背後犯罪集團人物。據知，22歲女生扮演被綁架的「肉參」，23歲女生則負責做「臥底專員」，但彼此並不知對方的真正身份，即使兩人同住大角咀的酒店多日，雙方亦因恐懼而不曾互相了解，最後「專員」更以刀鎅傷「肉參」及拍攝影片，再由騙徒傳給「肉參」的家人以勒索1400萬元人民幣，幸家人擔心安危下，分別向澳洲及香港警方報警求助，成功揭發事件及救出兩人。

23歲女子根據騙徒的指示，用利刀𠝹傷另一名22歲的同學，製造綁架受虐案情。（梁偉權攝）

從騙徒及女受害人的通訊紀錄可見，受害人對騙徒言聽計從，配合度高，每個行動均會向對方匯報，例如關閉通訊工具的GPS定位系統、退出帳號、移除電話卡，甚至連「我起床了」、「我到地鐵站了」、「我已在酒店充電」、「現在在家裡準備上廁所」等細節都會匯報，據悉洗澡、如廁等都會通知對方，可見受害人真心相信對方的「公安」身份。

此外，受害人不但配合演出綁架劇本及拍攝影片，更會幫助對方「度橋」構思細節及追問拍攝詳情，例如稱﹕「準備了水果刀、繩子、黑色塑料袋、銀色膠帶」、「目前設想的是我被反手綁在椅子上面」，並提出「綁架的場所在酒店是不是不是很適合？如果是綁架的話我們要怎麼進入前台？」等疑問。

女受害人扮演「肉參」，被扮演「專員」的另一受害人用刀鎅傷。

警：執法機構不存在將功補過

當兩名受害人獲救，並知悉自己遇騙後，為警方拍攝了防騙影片，她們呼籲市民若收到公安局電話，不要單憑來電顯示相信對方，應親自打過去核實；若對方要求提供自白書，目的其實為了解受害人背景，即使對方提供工作證、通緝令，提醒大眾不要相信，因為犯罪第一時間會被警方拘捕。

西九龍總區防止罪案辦公室黃美愉總督察提醒，案中騙徒利用2個月長時間接觸受害人，了解她們的家庭背景、喜好及弱點，編造故事操控兩人，騙徒又會用藉口提供任務、秘密行動，目的希望受害人不要與他人透露事件。黃美愉強調，公安機構違法必追究，不存在交換條件、將功補過，若懷疑受騙，應報警求助。