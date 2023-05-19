兩內地女遇電騙自拍綁架片　刀仔鎅手呃家人　下一步或打「毒針」

警方破獲一宗跨境電話騙案，案中兩名分別22歲及23歲的留學澳洲內地學生，於澳洲收到自稱公安的電話，指家人涉及一宗洗黑錢案件，需存入一筆錢才能證明清白。兩人信以為真，應騙徒的指示，分別以「學位費用」為由，要求家人將230萬澳幣（折合約1.2千萬港元）及60萬元人民幣（約66.7萬港元）存入騙徒戶口。



騙徒得手後未有停止，再騙兩人做「任務」，指示她們自行購買機票飛到香港及租住酒店製造「綁架案」。兩人根據騙徒的指示用利刀𠝹傷自己，製造受虐案情，再拍攝短片傳送給騙徒。昨日（18日）22歲事主的哥哥收到短片後來港報案，警方翻查大量閉路電視，同日鎖定兩人位於大角嘴一間酒店。22歲事主的手臂被𠝹傷，而另一名女子並沒有受傷，警方於房內檢獲一把刀及一些綑綁工具，惟失款仍未尋回。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，調查相信騙徒不在香港境內，暫時未有人被捕。



23歲女子根據騙徒的指示，用利刀𠝹傷另一名22歲的同學，製造綁架受虐案情。（梁偉權攝）

總區重案組第四隊總督察周振才交代案情表示，警方昨日（18日）中午接獲一名內地男子報案，指其位於內地的家人收到由他人發出的短片，內容顯示其澳洲留學的22歲妹妹被捆綁在一個不知名地方，而且妹妹亦被人用利刀𠝹傷了手臂，對方表示其妹妹在他們手上，索取1.4千萬元人民幣（折合約1.5千萬港元）。報案人隨即聯絡澳洲執法機關求助，得知妹妹來了香港。報案人昨日中午約12點到旺角警署報案，西九龍總區重案組接手調查。

經過深入調查，探員確定報案人的妹妹於周日（14日）黃昏到達香港機場。警方翻看大量閉路片段，在接報3小時內迅速鎖定妹妹身在大角嘴一間酒店。探員到達後隨即破門進入房間，在房內發現報案人的妹妹及一名持中國護照23歲的女子。

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經調查後，警方相信事件為一宗電話騙案，酒店房間內的兩名女子均是案中受害人。她們於澳洲就讀同一所大學的經濟科，但事件前互相不認識。兩人分別於今年3月及4月，收到自稱為中國公安的電話，聲稱她們涉及一宗洗黑錢案件，需存入一筆錢才能證明清白。兩人信以為真，應騙徒的指示，分別以藉口向家人要求將230萬澳幣（約1.2千萬港元）及60萬元人民幣（約66.7萬港元）存入騙徒所提供的多個户口內，而家人亦深信不疑將款項存入。

其後，騙徒亦聲稱招募兩人成為特務，指示她們由澳洲前往香港會合，並訛稱事主的父親涉及犯罪活動，進一步誘騙她們採取一系列行動，包括要求報案人妹妹假裝自己被綁架，從而引出背後犯罪集團人物。

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騙徒不在香港境內 逾千萬騙款未尋回

鍾雅倫表示，兩人跟家人謊稱，因應學校要求需要證明家中財力，家人繼而匯出大筆金錢。兩名受害人其中一人的家人於內地從事物流生意，另一人則於公司打工。據了解，其中一名受害人的家人，因政府收地而獲得大筆補償金額，而案中逾千萬失款仍未尋回。

鍾雅倫指，騙徒不在香港境內，暫時未有人被捕，相信騙徒想將受害人帶離原居地、同學及朋友，提高騙案的真實感。稍後會與內地執法部門聯合調查，並與海外執法部門提高當地同學防騙的意識。

他形容，以往的電騙案一般自編自導自演，讓受害人躲起來，或用茄汁當血，令自己扮受傷，惟今次案件為之前電騙及假扮綁架案件的「進化版」。騙徒讓受害人支付機票費用及預訂酒店，訛稱經費會由內地機關稍後補償，兩人以為完成任務會得到補償金。兩名受害人周日（14日）到港，一直留在酒店與騙徒保持聯絡，其間騙徒遊說其中一名受害人𠝹傷另一名受害人，兩人一起被安排製造「綁架」及真實傷勢，鍾斥責騙徒卑鄙及無良。而劇本下一步，騙徒想逼受害人利用針筒給予「毒藥」予另一受害人。幸好警方及時尋獲兩人，她們沒有進一步被傷害及被騙取金錢。

兩名內地澳洲留學生呼籲大眾切勿受騙。（警方提供）

警：執法機構不存在將功補過

警方播出兩名受害人片段，她們呼籲市民若收到公安局電話，不要單憑來電顯示相信對方，應親自打過去核實；若對方要求提供自白書，目的其實為了解受害人背景，即使對方提供工作證、通緝令，提醒大眾不要相信，因為犯罪第一時間會被警方拘捕。

西九龍總區防止罪案辦公室黃美愉總督察提醒，案中騙徒利用2個月長時間接觸受害人，了解她們的家庭背景、喜好及弱點，編造故事操控兩人，騙徒又會用藉口提供任務、秘密行動，目的希望受害人不要與他人透露事件。黃美愉強調，公安機構違法必追究，不存在交換條件、將功補過，若懷疑受騙，應報警求助。