九龍城升降台倒塌　工程師：支撐腳「甩骹」　或因高度不一失平衡

九龍城富豪酒店對開拍攝現場發生工業意外，一輛升降台車輛翻側導致8人受傷。意外後，升降台車輛車頭向天豎起，升降台倒塌向後翻，再壓向後方一輛大型吊臂車。資深註冊機械及輪機工程師司徒家成表示，根據相片所見，車架左後方支撐腳底盤已「甩骹」，不排除因車架升起高度不一，加上吊臂角度問題，導致可承受重量減少，「成個吊臂就會失平衡翻側」。



香港工程師學會機械輪機造船及化工分部司徒家成工程師表示，根據相片所見，車架左後方底盤已「甩骹」，滾球外露。（梁偉權攝）

香港工程師學會機械輪機造船及化工分部司徒家成工程師表示，根據相片所見，車架左後方底盤已「甩骹」，滾球外露。他解釋，車架有4支伸縮腳支撐及升高車輛，而滾球容許4個底盤隨水平擺放。若前後高度不一，可承受的重量亦會改變，「例如攝影師想行前兩步，但下面不對等就會失平衡，你見底盤都淆晒」。

他又指，吊臂伸出的長度及角度均會影響負重，「你當8個人重600公斤，當升降台升到一個角度，中心點與支架的角度過大，就可能出現超載」。惟以他所知，吊臂如感應到負重達頂點或角度不對，工作台會響起警報，之後鎖著工作台不容許繼續操作。

業界：可能大意，多咗人企入去

高空工作台車協會廖主席坦言「意外嚴重」。據他了解，涉事租車公司為成豐，該款升降台車輛可載重量為1噸或2人。他不排除因為平台大，「可能大意，多咗人企入去」。他指，工人在工作台上工作需要佩戴安全帶，但他認為行家也有難處，「人哋無安全帶，你畀唔畀做？」

根據勞工處《安全使用動力操作升降工作台指引》， 操作動力操作升降台的人士應該須最少年滿18歲； 體格健全和智力正常； 已完成該類動力操作升降工作台的操作訓練；及已獲負責該工作台作業的人士授權操作。他指，一般租車公司會有師傅跟隨出車，負責駕駛及操作升降台，但行內亦有另一做法，租用人士可以簽署免責聲明，教授租客如何使用，「拍攝人都身經百戰，做起上來都可以自己處理」。