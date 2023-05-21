騙徒假冒警「防騙視伏App」　警﹕真App毋須登入或提交個人資料

香港警方推出的一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」已累積逾82萬次搜尋，而手機版應用程式「防騙視伏App」亦有超過12萬次下載，幫助協助公眾辨識詐騙及網絡陷阱，惟近日竟有騙徒透過釣魚短訊，聲稱已追回「騙金」5000多萬元，誘騙收訊人點擊連結進入釣魚網站下載假「防騙視伏App」，並輸入手機號碼和密碼。



警方提醒，「防騙視伏App」絕對不會獲取用戶的個人資料，亦不設登入功能。騙徒取得用戶輸入的手機號碼和密碼後，極可能會嘗試登入其他網上平台進行不法活動。

「防騙視伏器」沒有獨立網址，你只要進入守網者網站（https://cyberdefender.hk)首頁，便可免費使用「防騙視伏器」。你亦可在官方應用程式市場輸入「防騙視伏App」或「Scameter+」，或按以下連結下載「防騙視伏App」：

蘋果 App Store：https://apps.apple.com/....../%E9%98%B2....../id1663109821



安卓 Google Play 商店：https://play.google.com/store/apps/details......



華為 App Gallery：https://appgallery.huawei.com/app/C107839939

