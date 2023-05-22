騙徒扮防騙視伏app稱可退騙款圖呃「保證金」　警：已下架假網站

警方近日接獲市民舉報，稱有騙徒假冒警務處的「防騙視伏app」，發放釣魚短訊，聲稱可退還一宗內地在2021年破獲網絡電信詐騙案的騙款，藉此引誘收到短訊的市民存入「保證金」以領取款項。網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示，警方已與相關持份者溝通協作，把假網站下架，暫未發現有市民受騙，亦未有人被捕。



騙徒會透過釣魚短訊，假稱可退還一宗網絡電信詐騙案的騙款，引誘市民經假連結下載假冒的「防騙視伏app」，再經假app內的「客戶服務」功能接觸事主，誘使他們存入「保證金」以領回騙款，從而騙取金錢。（蔡正邦攝）

警方指出，假冒的「防騙視伏app」結構與真程式相同，但設有真程式沒有的功能，例如「登入」、「客戶服務」、「我的錢包」、「回款專群」等，且頁面亦會使用簡體字，在安裝時亦會要求下載者提供特定存取權。騙徒會要求收到釣魚短訊的人，點擊連結進入釣魚網站，下載假冒的「防騙視伏app」，安裝程式後，騙徒會透過「客戶服務」功能接觸事主，要求提供姓名、年齡、地址等個人資料，以及曾經被騙的案件類型和損失金額。其後騙徒會要求事主存入損失金額15%至100%的款項到一些本地銀行戶口，作為「保證金」，聲稱存入「保證金」愈多，取回騙款及退回「保證金」所需時間愈短。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽表示，警方近日接獲零星市民舉報發現假的「防騙視伏app」，因而展開調查，暫未有人被捕。陳純青補充，經調查後相信這種詐騙手法是近日才開始有人使用。他強調，真正的警方「防騙視伏app」，不設登入或客戶服務功能，亦絕不會索取用戶個人資料，且只能透過3個官方應用程式平台市場（app store）或「守網者」網站下載；而內地執法機構不會遠程取證據或透過電話辦案，亦不會要求當事人交保證金。警方強烈譴責有人假冒警務處招搖撞騙，斥騙徒不但二次傷害騙案受害人，亦是藉機打擊警方公信力。

市民可從釣魚短訊或網站找到端倪辨識是否屬騙案。（蔡正邦攝）

葉卓譽提醒，市民可從釣魚短訊或網站找到端倪辨識是否屬騙案。例如透過域名搜尋工具，可發現相關域名僅剛註冊幾日或幾周，在搜尋器搜尋時可能只得零星、甚至沒有搜尋結果。他呼籲市民切勿點擊可疑短訊或電郵內連結，亦不要登入未經查證的網站；若網站要求提供個人資料或信用卡資料，應保持警覺；如果懷疑被騙，應保留相關電郵或訊息，盡快致電18222熱線或報警求助。