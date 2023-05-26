獨守佛教道場｜82歲女尼守百年道場兩遇賊　徒兒入紅塵恐無人繼承

屹立大嶼山羗山的佛教道場紫竹林，已有逾百年歷史，當初亦曾熱鬧過，如今卻是一片冷清，只剩82歲老住持定滿法師獨守打理。道場遠離塵囂，人跡罕至，近年卻兩度遭盜賊侵擾，最近一次發生在今年3月底，定滿法師預留作維修電線及治白蟻的10萬元現金被竊，事件惹起社會關注。《香港01》其後造訪紫竹林，定滿法師娓娓道來禪林興衰，昔日大嶼山全盛時僧尼眾多，單單是紫竹林就有約30名媽姐退休後在此居住，道場亦收養窮苦人家的小孩為徒，最多有十多名徒弟修行，原以為有人可繼承衣缽，奈何眾徒弟無法看破紅塵，擺脫不了貪嗔癡，紛紛下山投入俗世。隨着社會發展，此際物慾橫流，願意出家者更少，定滿法師慨嘆紫竹林百年道場的香火恐無以為繼。



今年3月，定滿法師孤身一人獨守的紫竹林第二度遇竊，慘被盜走10萬元現金。（蔡正邦攝／資料圖片）

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大嶼山道場寺院多建自清末民初

記者採訪當日，定滿法師如常一人在門前打掃，附近居民都暱稱她「定滿師」，而她看到陌生人來到鐵閘前即提高警覺，似乎仍猶有餘悸，獲知記者身份後，僅願隔着鐵閘受訪。她解釋，紫竹林並非首次遇竊，2018年她更被賊人所傷，基於安全考慮，紫竹林已不再對外開放，出入口更加裝鐵閘，只有相熟的善信可進入道場。

大嶼山有不少佛教道場及寺院，大多是清末民初來港避難的僧人興建，著名的寶蓮寺（當年稱大茅蓬）是其中之一。這些寺院分布在昂坪、鹿湖、羗山、地塘仔、靈會山一帶，合稱「五大禪林」。香港大學有學者曾經做過「鹿湖口述歷史計劃」，統計過單單是鹿湖一處就至少有38間道場。

大嶼山不少道場及寺院，是清末民初來港避難的僧人興建，寶蓮寺是其中之一。（蔡正邦攝）

僧尼生活清苦互通消息互助

定滿法師俗名蘇定滿，2歲被帶上山，10歲剃度出家，18歲在寶蓮寺受戒，法號釋樂道。過去80年來，她見證着紫竹林，甚至各禪林由盛轉衰。她憶述，當年大嶼山僧尼眾多，在山野隱修，平日耕田斬柴，收成則擔菜落山售賣，生活清苦，但各禪林互通消息，有事則奔走相告，「邊個（出家人）有病，就念觀音菩薩、念佛，無電就一直添煤氣燈，大家輪流，一晚念到天光，念到他過身，就用化身爐（火化）」。

上世紀一些鄉間窮苦人家因生活困苦，會寫「送帖」將子女送給寺院撫養；亦有些基層村民忙於工作，將子女交予道場暫托。定滿法師表示，當年紫竹林也收留了這些小孩作徒弟，再加上近30名與師公師父相熟的退休媽姐在此居住，道場也頗為熱鬧。

上世紀一些鄉間窮苦人家因生活困苦，會寫「送帖」將子女送給寺院撫養，圖為1936年的「送女帖」樣式。

昔日佛教道場具托兒養老功能

大嶼山居民謝世傑曾協助港大學者完成鹿湖口述歷史計劃，接觸過鹿湖僧尼及其撫養的兒童，他指昔日佛教道場多肩負托兒養老的功能，「師父好慈心，（小孩）住鹿湖要去大澳返學，師父就孭住佢放喺兜內，行落大澳都要一個鐘，放學又要帶佢哋返嚟」。

養老方面，當年的媽姐大多信奉佛教，部分人退休後到道場養老，而她們最關心生養死葬的問題。謝世傑指，當時有所謂「入份」的制度，媽姐在道場放下一筆錢，就在此養老，往生後，道場會負責處理其身後事。

謝世傑曾協助學者完成鹿湖口述歷史計劃，接觸過鹿湖的僧尼及其撫養的兒童。（蔡正邦攝）

徒弟動凡心落山道場恐無人承傳

而紫竹林全盛時期有十多名徒弟，定滿法師原以為總有一、兩個徒弟可繼承衣缽，奈何各人長大後均出外發展，唯一一個曾剃髮（但沒有受戒）的徒弟，最終也動了凡心，有一日跪謝師公及定滿法師後落山嫁人，道場承傳的希望如泡影破滅。定滿法師也理解徒弟離去的原因，解釋道：「好似你（記者）咁大個就識啫，佢（徒弟）兩、三歲拎咗去佛堂，佢唔係自願㗎嘛，唔係看破紅塵，唔捱得，捱到二、三十歲就會走啦。」

山上清修生活艱苦，隨着時代變遷，愈來愈少人願意出家，類似紫竹林的小道場大多無人承繼，或荒廢或出售，佛門清修地逐漸破落。2010年鹿湖出現骨灰龕場時，曾有人遊說定滿法師出售紫竹林，早日安享晚年，「佢哋話我折墮喎，我由佢講啦，自己修自己德」。

雙親欲接回家 因師公師父恩情謝絕

回首往事，定滿法師提到自己也曾經有下山的機會。她指年幼時雙親曾到紫竹林接她回家，「當時師公師父攬住唔畀我落（山）……師父好錫我」，由於難忘師恩，她唯有拒絕父母好意，留在紫竹林修行，並成為紫竹林的傳人。

紫竹林百年香火，傳至定滿法師這一代，似乎已後繼無人，她坦言可惜，「我好心痛，我捱得好淒涼㗎，咁有咩辦法啫？」她既無兒女，更曾想過叫蘇家姊妹出家繼承衣缽，只是無人答應。她強調：「唔出家一定唔畀得佢，佛堂一定要畀出家人。」而師公當年也留下遺囑，紫竹林如無人繼承，須交予寶蓮禪寺處理，故唯有遵守其遺願。

道場或寺院多屬僧人私產

《香港佛教史》作者鄧家宙博士指，紫竹林師公的遺囑、定滿法師想找俗家姊妹出家繼承，均屬典型處理私產的做法。他解釋，古時佛寺多由國家出資興建，業權不屬於個別僧人，但南來避難的僧人不諳港英法律，不懂註冊慈善團體或信託，多以個人名義持有物業，故道場或寺院雖因弘法關係開放予公眾參拜，但實為僧人私產。按乎此理，信眾的捐款及香油錢，也是僧人的私產，只是普羅大眾甚少考究產權的問題。

鄧強調，住持為保留物業作弘法之用，一般會指定徒弟繼承廟產，故逐漸演變成「子孫廟」的模式，世代相傳。如住持沒有徒弟，將物業轉贈其他寺院或僧人，也是慣常做法，有些僧人更身兼多間道場的住持。倘若住持沒有立遺囑，往往引起其俗家親友爭奪業權。鄧坦言，近十年涉及道場的業權糾紛屢見不鮮，部分後人無意弘法，一旦取得業權，便轉手出售圖利。

鄧家宙博士的著作包括《香港佛教史》。（魯嘉裕攝）

為免道場或寺院無人繼承，僧人會預早物色繼承人，「無咩人會天生想出家做和尚，如果唔係有咩特殊嘅經歷」鄧家宙坦言，定滿法師提及基層家庭寫「送帖」送上山的小孩，正正是潛在的繼承人。

鄧表示，清末乃至戰後，窮苦人家將子女交由他人撫養，並不罕見，「至少有師父養，有瓦遮頭有書讀，生活有個保障」，僧尼意識到尋找繼承人非易事，也願意收養兒童供書教學，並從中挑選傳人。

鄧家宙指，如住持沒有徒弟，將物業轉贈其他寺院或僧人，也是慣常做法。（蔡正邦攝）

退休媽姐姑婆屋當道場

至於定滿法師所提及的媽姐，多是順德等地梳起不嫁、離鄉別井打住家工的女性，多信奉佛教，退休後多結伴購買姑婆屋，生養死葬互相照顧，選址多鄰近寺院，甚至將姑婆屋當作道場。不少媽姐與僧尼關係良好，閒時到寺院修持，部分媽姐年老更出家為尼，鄧解釋：「媽姐反正唔嫁人，只有一樣嘢分別，就係有頭髮和無頭髮。」

媽姐與僧尼一樣，也會收養孤雛，「佢哋會各自收徒弟，兩者都唔會強逼兒童出家或做媽姐，畀佢哋18歲自己決定，出家就係徒弟可以繼承（道場），想出市區打工，媽姐有自己嘅網絡可以介紹。」鄧家宙續指，道場和姑婆屋算是舊時基層救濟組織。

隨着香港經濟起飛，社會福利有所提升，七十年代又有免費教育，基層家庭狀況顯著改善，棄嬰或寫「送帖」的情況大減，連媽姐群體亦逐漸消失。鄧家宙指，潛在繼承人幾近消失，加上社會日益富裕，甚少人願意出家，大嶼山各大道場也陸續式微。