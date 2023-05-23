赤柱監獄86歲男囚犯猝逝　生前患腎病及高血壓　涉縱火被判入獄

赤柱監獄一名86歲男性在囚人士今日（23日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。該名在囚人士患有慢性腎病及高血壓，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。



今日清晨5時41分，懲教人員發現他於院所醫院病床上昏迷不醒，立刻為他進行急救並召喚支援人員及救護車將他送往公立醫院作進一步救治。其後他情況惡化，延至上午6時43分證實不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。該名在囚人士於2006年1月因縱火罪而被判入獄。



翻查資料，2004年1月5日金鐘地鐵站曾發生一宗嚴重縱火案。當時正值新年假期後的首個星期一工作天，當日上午9時的繁忙時間，金鐘站一列由尖沙咀開往中環方向的列車車頭，一名男子燃點天拿水瓶及打邊爐用石油氣罐，使車廂發生爆炸，事件中有14人因吸入濃煙不適及受驚送院，為自1979年香港地鐵啟用後首宗列車縱火案。



事發2天後，警方在屯門安定邨拘捕涉案一名六旬男子嚴金鐘，他被捕後向警方承認縱火。2006年1月，當時68歲被告嚴金鐘被判罪名成立，高等法院認為其罪行十分嚴重，判處終身監禁，最低服刑期10年。



嚴金鐘罪成入獄，其時68歲，入獄至今已17年，以此計算今年已屆85歲左右，年齡與懲教署新聞稿所指的囚犯相若。