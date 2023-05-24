新蒲崗車行三級火｜本田KTM指定維修中心　負責人：損失約$600萬

新蒲崗四美街利森工廠大廈地下一間車行發生三級火，通宵焚燒近8小時至今日（24日）凌晨時份救熄，店內近60部電單車幾乎全數受損。現場為燦基電單車行有限公司，代理多個電單車品牌，上址是本田電單車的指定維修中心，與及KTM陳列室及維修中心。負責人估計損失約600萬元，起火原因有待消防調查。



早上9時許，現場未解封，消防員仍然在場調查。負責人連先生返回了解情況，他說車行面積約3,000呎，擺放了50至60部電單車，有新車也有待修車輛，「每部6、7萬至10幾萬都有」，他估計火警造成損失500至600萬，幸好公司購買了保險。

連生又表示，車行晚上6點關門，公司有指示「叉電唔會over night（過夜），放工要閂電源；應該、可能啲電線啦，要等消防調查，近期呢區都多火警，工廠大廈舊呀！」

負責人連先生（左）返回了解情況。（馬耀文攝）

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消防處交代火警詳情時稱，火場面積約10米乘10米，擺放了約50輛電單車，大部份均有損毀。救火困難之處在於火場面積大，加上不同位置設有閣樓間隔、亦有大量雜物和電單車零件，包括輪胎及膠殼等零件，火警時容易產生濃煙。

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