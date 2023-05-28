馬鞍山行山男失足墮坡　濃霧阻救援山上過夜　歷時逾17小時終獲救

馬鞍山一名行山客周六（27日）下午墮坡被困，惟濃霧阻礙救援行動，最終由消防陪同在山上過夜，翌日上午待天氣好轉後，由直升機救起。事發於周六下午2時50分，一名年約30歲男子和男友人到馬鞍山牛押山行山，其間在彌天棧道失足墮下10多米深的山坡，一度失去蹤影，友人報警求助。消防員及政府飛行服務隊直升機奉召到場並尋獲事主，發現他頭部、手部及膝頭受傷，亦有骨折，惟幸仍然清醒。



由於現場山路嶇崎，消防研究協助事主離開，曾多次召飛行服務隊直升機到場救人，惟受天色及天氣影響，不利於直升機拯救。直升機多次在上空盤旋，受濃霧阻礙無法確定事主位置，只能折返基地。經過逾17小時拯救，直升機終於在上午8時許成功將事主救起，送往東區醫院救治。事主送院時，頭部戴有頭盔及以反光氈包裹身體保暖。兩名親友到醫院了解。



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馬鞍山牛押山過往曾發生同類行山意外，今年4月18日，一名六旬行山客在馬鞍山牛押山遠足期間扭傷，當時因為山勢和惡劣天氣，救援人員未能即時將他救起。不過，消防員克盡己任，捱餓抵冷，陪伴傷者露宿山頭，最終傷者在20小時後由直升機送院，消防員亦功成身退。消防處其後在Facebook專頁上載當日行動的相片，可見現場環境惡劣，拯救行動甚為困難。

▼今年4月26日亦曾發生同類行山事故▼

