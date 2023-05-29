毒品快餐車敗露　警麻鷹捉雞仔擒毒販　4漢叫囂推撞同被捕

警方衝鋒隊昨晚在牛頭角恒安街街頭調查一宗藏毒案時遇反抗，其中一名可疑男子與警員糾纏，一度突圍狂奔，多名警員如麻鷹捉雞仔般在場追逐，旁邊4名大漢叫囂推撞，一片混亂。最後警方拘捕6人，分別涉嫌藏毒及妨礙公職人員執行職務。



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網上流傳拘捕過程的短片，可見兩名軍裝與一名便衣警員，正與一名白衫男子拉扯，其間曾經從後箍住制服他，惟旁邊有數名黑衫男阻擋。其後白衫男掙脫突圍欲逃走，但慌亂間一仆一碌，3名警員如麻鷹捉雞仔般包圍追逐；短片未有拍攝到擒獲疑人。

消息稱，事發時衝鋒隊警員在恒安街見到兩名可疑人，當時他們站在私家車旁邊，於是上前截查。其中一人將疑是K仔的毒品丟落地，警員檢起時對方又想搶回，雙方糾纏期間在場數名男子起哄，大叫「警察打人」並欲搶犯。

《香港01》向警方查證，確定案發於昨日（28日）晚上11時10分，衝鋒隊警員在牛頭角恆安街與聯安街交界，發現一輛私家車形迹可疑，其中男乘客落車後，將疑似毒品放在地上。警員隨即上前檢起，男乘客曾經上前爭奪，但不成功，雙方互有拉扯，在旁多人叫囂及推撞，最後警方制服該男乘客，他報稱不適，由救護車送聯合醫院；行動中警方曾使用警棍。

事件中共6名男子被捕，包括姓陳（29歲）男乘客及姓李（33歲）司機，前者涉嫌藏毒及妨礙公職人員執行職務，後者涉嫌藏毒；另外4人（28至35歲）涉嫌妨礙公職人員執行職務；至於檢獲毒品的數量有待點算。