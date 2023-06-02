警破3販毒案檢$1.1億貨　曲奇餅、車軚藏毒　拘4人包括雙程證女

警方昨日（1日）一天之內，在流浮山、元朗及鴨脷洲進行打擊販毒行動，破獲兩個毒品倉庫及發現兩輛運送毒品車輛，拘捕3男1女，其中被捕內地女子持雙程證來港。行動中共檢獲309公斤懷疑大麻花、59公斤懷疑冰毒及14公斤海洛英，市值共逾1.15億元，其中大麻花數量是今年以來單一案件最大宗。檢獲的海洛英被藏在曲奇餅中，而冰毒則收藏在車胎內，警方形容毒販企圖以平日常見物品藏毒，以為能逃避法網是「一廂情願」，強調警方有信心、有能力追查販毒活動，全面打擊販毒集團。



警方一日內破獲兩個毒品倉庫及發現兩輛運送毒品的車，檢獲309公斤懷疑大麻花、59公斤懷疑冰毒及14公斤海洛英，市值共逾1.15億元。（黃偉民攝）

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，探員昨日清晨搜查流浮山一棟3層高村屋，發現12包共重8公斤的海洛英粉末、6塊共重2公斤的海洛英磚及25盒曲奇餅。警方檢查後發現曲奇外表雖與正常無異，但拆開後發現每塊曲奇餅內餡均其實是已包裝的海洛英粉末，檢獲的海洛英粉末共重4公斤。探員在屋內拘捕一名報稱無業的35歲姓蘇男子，涉嫌販毒。

同日下午，警方在元朗喜業街一工廈埋伏，截查一名從目標單位離開的可疑女子，在其手袋發現一包重約1公斤冰毒，之後將女子押回單位搜查，發現8條車胎，其中一條已割開、內藏6包各重1公斤的冰毒。探員隨即再割開其餘7條車胎檢查，再檢獲52包、共重52公斤的冰毒，遂以涉嫌販毒拘捕該名持雙程證來港的22歲姓方內地女子，她報稱無業。

至昨晚探員再在鴨脷洲截查一輛私家車及一輛輕型貨車，在兩車上共發現21個尼龍袋，袋內裝有256包各重600克的大麻花，共重309公斤。探員隨即以涉嫌販毒，拘捕兩車分別40歲姓鞏及36歲姓鄭本地男司機，兩人分別報稱無業及任職送貨司機。

被捕4人正被警方扣查，稍後會被控販運危險藥物罪，明日（3日）分別在觀塘及粉嶺裁判法院提堂。警方正積極調查案件，包括調查3宗案件是否涉及同一販毒集團，不排除有更多人被捕。

毒品調查科高級督察朱紹麟指出，販毒集團成員分工仔細，分別有人負責租用及管理毒品倉庫、運送毒品，以及從藏毒的物件內取出毒品，以分割各人參與度；又會租用不同地點及大小的單位分批儲存毒品，圖增加警方執法難度、分散風險，趁機逐步分發毒品。

近期毒品檢獲量大 疑毒販遭打擊收入 需賣大量毒品彌補

警方又留意到近期毒品檢獲量較大，相信販毒集團改變運毒模式，由新冠疫情前以螞蟻搬家形式，頻密聘人帶毒品進出香港，至其後各地進出入境限制改變，販毒集團轉而從海外買大量毒品，收在各種合法貨品內，以貨運方式運入香港後，分發到不同倉庫。現時疫情已緩和，仍未見毒販改變販毒方式，相信是因為這種方式有利他們減低成本，亦不排除因近期警方行動打擊毒販收入，令他們要鋌而走險提取大量毒品販賣以補償損失。

毒品調查科總督察湛耀光表示，根據目前調查，相信昨日3個行動已檢獲全數涉案毒品，暫時無資料顯示這批毒品有流出市場。

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫（左起）、總督察湛耀光及高級督察朱紹麟。（黃偉民攝）

大麻檢獲量增 料因海外大麻合法化後輸入本港

另外警方繼上周破獲一宗毒品案，檢獲91公斤大麻花，當時屬今年單一案件檢獲最多的大麻花，惟僅一星期後再打破紀錄。湛耀光指出，警方留意到檢獲大麻的數字上升中，相信其中一個原因是海外部份地方大麻合法化，並輸出大麻到本港。他重申大麻在港是毒品，管有或販運均屬犯法，呼籲市民勿誤信大麻有醫療作用而吸食。他強調，警方有信心有能力追查販毒案件，會透過多管齊下方式與內地及海外情報機關交流，從源頭打擊毒品流入本港，遏止犯毒集團活動。