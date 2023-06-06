水警夥海關橫欄島截可疑貨船拘兩男　檢27噸元走私牛內臟值$310萬

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警港口分區、水警南分區及水警東分區聯同海關海域聯合特遣隊，昨晚（5日）在香港南面水域展開反非法入境及反走私行動，檢獲約27噸、總市值約310萬元懷疑走私急凍牛內臟，拘捕兩名男子。



人員根據情報分析及調查，鎖定一幫涉嫌在本港東南面水域進行走私活動的不法分子，昨晚發現兩艘可疑快艇，於蒲台島以南進入香港水域，並駛至橫欄島附近徘徊。其後一艘貨船駛至，將貨物用吊臂吊至兩艘快艇上，涉嫌進行走私活動。人員隨即採取行動，兩艘快艇立即以高速駛往南面方向逃去。

水警追截無果，快艇最終離開香港水域，往內地方向駛去；但人員成功截停該艘貨船，即場在船上檢獲約27噸懷疑走私急凍牛內臟，檢獲物品總市值約310萬元。行動中，人員於船上拘捕一名28歲本地男子及一名70歲本地男子，他們涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。另外，人員發現該船缺乏合適冷藏設施，衞生情況令人擔憂。案件會由海關繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。