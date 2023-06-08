海防道塌樹壓車｜石栗樹斷口現白色菌絲　專家指或傳染籲全面檢測

尖沙咀海防道今午（8日）有一棵20米高大樹倒塌，壓中一輛賓利房車，35歲男司機一度被困，幸最終有驚無險，因胸痛及頭暈送院治理。事發後有修讀樹藝課程的學生到場檢取塌樹樣本研究，香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠亦到場視察。趙紹惠表示，相信涉事石栗樹是遭真菌感染導致倒塌，並有機會傳染給其他樹木。

她指出，只要用藥已可解決樹木受真菌感染問題，促政府增加資源，為全港樹木作更全面的檢測，及早識別及解決潛在問題，「咁你已經可以幫到好多嘅樹，令到我哋真係人樹共融」。



倒塌石栗樹正開花 樹葉大小正常檢查易「走漏眼」

趙紹惠表示，她到達海防道事發現場時，政府人員正在清理從倒塌石栗樹斬下的枝葉，她觀察到該樹的樹葉大小正常，且正在開花，亦沒有代表白蟻蛀咬的「穿窿位」，相信事發前政府人員進行該樹的健康或安全風險評估報告，很可能會「走漏眼」，視為「無嘢吖、都係睇到有樹冠、幾靚呀」的類別。惟從記者近距離拍攝到樹幹斷裂位置的照片，可以見到當中已長出白色的菌絲，顯示該棵石栗樹已受真菌感染。

中大生命科學學院退休教授趙紹惠表示，倒塌石栗樹斷裂位置已長出白色菌絲，顯示其已受真菌感染。（左朗星攝）

她解釋，石栗樹本身「粗生」，毋須經常施肥，即使偶有枝條跌下，由於樹枝「好輕」，故亦甚少聽聞有人被擊中受傷，且這種樹沒有太多枝葉影響其他樹，種植也不會佔很多地方，故適合作為行道樹。她相信今次倒塌的石栗樹，是因為本身種在公園邊陲，因公園裏面本身已有很多樹木，故該樹唯有向馬路方向生長以爭取更多陽光，因而造成傾斜，惟「偏偏（樹的）側邊位置有真菌感染」，受感染位置木質變得更疏鬆，而另一邊沒有受感染的位置木質仍然堅硬，令樹「好似跛腳咁瞓落去」，整棵樹的重量拉斷後面未受感染位置，因而倒塌。

塌樹料染傳染性真菌 當局移除未做預防措施「唔係幾好」

趙紹惠指出，倒塌石栗樹感染的相信是「傳染性真菌」，真菌和其孢子會隨風飄散，惟據她在場觀察，政府人員移走樹的殘骸時未有戴上手套，亦沒有任何預防傳染性疾病的手法，「呢個就真係唔係幾好」，認為若往後有類似情況，應將塌樹視作「有病」般，做好預防措施再處理會較理想。

促增資源全面檢測 及早發現問題用藥助人樹共融

由於今次倒塌的石栗樹本身正在開花，普通觀察未必可發現其潛在問題。趙紹惠說，不論是今次的樹受真菌感染，還是有其他樹遭白蟻咬蝕，都是只要落藥已可處理的事，「所以對於管理上其實唔難，唔係話去到一個處理唔到嘅問題；問題反而是「我哋太過慳錢」，呼籲政府多投放資源，「畀多啲錢業界去做」，或安排樹藝師為每棵樹都做好更完整的檢測，「由樹冠睇到樹幹，亦都睇埋個樹腳，咁佢可以做一啲嘢，睇到樹腳已有啲霉爛」，便能及早發現問題，「針對性地落藥，咁你已經可以幫到好多樹，令到我哋真係人樹共融」。

賓利掛上自訂車牌，大樹剛好打中其車頭冚位置。（劉定安攝）