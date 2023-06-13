新蒲崗衍慶大廈頻被燒垃圾桶　廚師被捕　涉12年前花園街連環縱火

新蒲崗一大廈發生縱火案，有住戶表示這不是單一事件，指自去年年末已經常發生。昨日（12 日）晚上9時許，衍慶街34號至58號衍慶大廈一名女住戶發現2樓走廊梯間有水管及垃圾桶起火，她見狀立即與家人撲熄火種，並報警求助。消防接報到場，發現起火原因有可疑。經調查後，警方鎖定一名男子懷疑他縱火，並當場將他拘捕，案件列作「縱火」處理。據了解，該名44歲被捕男子姓江。消息指，他曾在2010年於旺角花園街連環縱火，導致花園街排檔三級火，被判囚6年4個月。



住戶李先生指，昨晚發生火警的地點為2樓，一個垃圾桶被燒至損毀。（李先生提供）

住戶李先生向《香港01》報料表示，自去年年末至今年5月，大廈2至5樓曾多次被人縱火燒垃圾桶，手法同出一轍，更指曾經「報過好多次警」。李先生指大廈就此貼上多張縱火通告。在通告中可見，垃圾桶及地面被燒至熏黑。同時，在去年11月通告中，3樓走火樓梯間的垃圾桶起火，並指起火原因懷疑是有未熄滅的煙頭掉進垃圾桶內；及後相隔2個月後，在同層再發生垃圾桶起火事件，管理處籲停止作出不負責任行為，幸兩次火勢均沒有蔓延，無人及財物受傷。

李先生指，昨晚發生火警的地點為2樓， 疑犯亦為同幢大廈住戶，警方當時迅速鎖定並將他拘捕。李先生提到，大廈經常發生縱火令他十分擔心，對於昨晚終於能拘捕犯人，頓時「放鬆咗好多」。

被捕男子涉12年前旺角花園街連環縱火案

據了解，該名疑犯為44歲江X聲，報稱職業為廚師。翻查資料，2010年12月6日凌晨4時許，當時報稱為廚房工人的他因當晚工作不開心，與朋友喝酒到深宵，其後在往旺角乘車回家途中，走到後巷小解時，貪玩用打火機點火發洩。

他在大半個小時內於接連旺角聯合廣場後巷、花園街小販排檔、西洋菜北街157號後巷、以及深水埗福華街37號後巷連環縱火；其中花園街排檔火勢一度升至3級，須即時疏散居民。火勢至5小時才受到控，燒毀了70米乘3米的範圍，殃及29間地舖及49個排檔，造成逾2000萬元財物損失，幸事件中無人死亡，及後警方將他拘捕。

時任高院法官韋毅志於2012年判刑時，斥江在人煙稠密區旺角進行縱火，罔顧他人，行為十分危險。根據被告的背景及心理報告指，他除酗酒外並無異常，最終被判入獄6年4個月。