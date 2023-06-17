油尖警區一連五日反詐騙　破20宗案拘25人　涉款約1300萬元

油尖警區為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，以打擊有組織犯罪活動及黑社會收入來源，今年6月12日至6月16日一連五日展開代號「世爵」的反詐騙行動，並成功偵破20宗案件，拘捕20男5女，涉嫌以欺騙手段取得財產罪、以欺騙手段逃避法律責任罪、串謀詐騙及洗黑錢等罪，而涉案款項高達1300萬元，最大單一損失為550萬元，受害人誤中低息貸款騙案。一名23歲被捕本地男子現正被扣留調查，其餘24名被捕人已獲准保釋候查，須分別於7月中及下旬向警方報到。



蒙黑色頭套的疑犯被警員押返警署調查。（林澤鋒攝）

油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管葉恩樺偵緝督察指，警方留意到詐騙案件數字顯著上升，今年2023年首季有643宗，佔同季度其他案件的49%，比去年首季度的475宗上升了35.4%。警方相信當中不少涉及黑社會操縱的犯罪集團。 警方為響應粵港澳三地聯合行動雷霆2023，以打擊有組織犯罪活動和黑社會收入來源，油尖警區警區於6月12日至16日進行了一連五日反詐騙行動，行動主要針對多種的行騙手法，包括網上購物騙案、求職騙案、電話騙案、投資騙案等。

整個行動中，警方成功偵破20宗案件，拘捕23名本地人士及2名持香港身份證的非華裔人士（20男5女），年齡介乎於19至59歲，涉嫌以欺騙手段取得財產罪、以欺騙手段逃避法律責任罪、串謀詐騙及洗黑錢等罪。被捕人報稱是侍應、廚師、客戶服務員和無業等，部分人有黑社會背景。案件騙款接近1300萬港元，損失金額最高為550多萬港元。 警方亦檢獲多部手提電話、銀行卡、銀行文件，以及被捕人犯案時的衣著。

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「猜猜我是誰」騙案 5長者中伏失68.8萬元

油尖警區重案組第二隊案件主管莊德謙偵緝督察指，行動中警方偵破一連串發生在油麻地、旺角、柴灣的「猜猜我是誰」電話騙案，當中5名受害人均是長者，合共損失68.8萬元。莊德謙指， 5月中旬接獲5名年齡介乎75至90歲的報案人求助，指接獲一些自稱為他們兒子或親戚的電話，聲稱陷入財困或被警察拘捕，需要現金應急。報案人信以為真，遂在住所附近將現金交予一男一女騙徒。惟報案人與家人溝通後，始發現被騙，於是報警求助。受害人損失金額最高是26.8萬元。

油尖警區刑事部經調查後，成功鎖定兩名收取現金的騙徒，並在5月29日和6月15日分別在何文田及屯門拘捕了一名22歲姓陳女子及一名21歲姓湯男子，涉嫌以欺騙手段獲取他人的財產。 二人報稱是舞蹈員及無業。警方接着發現兩名被捕人在收取現金後，會將現金交予另一名本地男子。警方連日追查後，亦鎖定該名接收現金的男子，昨晚（16日）在男子位於掃管笏的住所將其拘捕。警方相信該男子在犯罪團伙中擔任中層角色，負責控制兩名男女收取現金，接收現金後再轉交給其他集團成員。案件仍然在調查中，不排除稍後會有更多的拘捕行動。

受害人誤中低息貨款騙案失550萬元

葉恩樺指，各案件中最高損失金額是550多萬港元，騙案類型屬電話騙案，當時騙徒訛稱有低息貸款服務，並詢問受害人是否想借錢，當受害人表示有興趣，騙徒就要求受害人提交保證金，才提供低息貸款。受害人再將自己的現金和保證金交予騙徒，而其實根本沒有所謂的低息貸款。

油尖警區重案組第二隊案件主管莊德謙偵緝督察（左）及油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管葉恩樺偵緝督察（右）。（林澤鋒攝）

近年不時出現電話騙案，騙徒多以年長人士為目標，並利用受害人對親人的擔憂騙取金錢。警方高度重視這類型案件，並會繼續採取積極的調查，以情報主導的方式打擊這類案件。警方呼籲市民當遇到來歷不明的電話，聲稱是自己的親戚，並索取金錢時，應立即向家人求證。另一方面，家人要多留意身邊年長的親人，多保持溝通。

警方亦指，今季最常見的行騙手法包括釣魚式的短訊騙案，以及網上購物騙案。警方指，釣魚式短訊騙案多是訛稱可加一元就可換領獎賞或積分，要求市民開啟網址，提供信用卡及一次性密碼。警方提醒市民除留意短訊上網站的真確性外，亦要留意短訊內容究竟是提供「一次性密碼」、「一次性交易密碼」，抑或是綁定帳戶的「一次性驗證碼」。

此外，警方亦留意到騙徒會假扮買家，繼而存入空頭支票，扮作已經付款，從而騙取受害人信任。 到受害人發現彈票時，貨品已經交收，而騙徒已失聯。 市民應檢查清楚，避免電子支票交易，最好考慮現金交收減低受騙風險。如市民有懷疑，可致電18222「防騙易」尋求協助。