愉景灣爆竊案頻生　遇竊居民呻爆完又爆促拉人　警推防盜宣傳雙周

愉景灣於本月初、一周內最少發生5宗爆竊案，有遇竊居民早前向《香港01》表示，自己住所被破窗爆竊慘失30萬元，居住愉景灣多年未試過爆竊情況如此嚴重，「一晚（爆竊）完之後又一晚咁」，希望警方盡快調查及將賊人拘捕，而管理處亦曾發通告，指畔峰及畔山徑均有單位發生入屋爆竊案，遇竊單位多位於低層，案發時間多為晚上7時至9時晚飯時間。警方表示，為加強市民防盜意識及減低罪案，過去兩周進行一系列的反爆竊行動。



愉景灣近日屢現多宗爆竊案。（資料圖片）

愉景灣畔峰住戶曾小姐早前向本報表示，其位於1樓單位遭賊人爆竊，事發本月3日晚她與家人出外食晚飯，至凌晨約1時返家時，發現家門反鎖頓覺可疑，於是撬開大門，驚見單位被賊人搜掠，損失值逾30萬元的珠寶，包括結婚首飾。而單位露台玻璃窗被毀，疑被人爬上露台後破窗入屋。警方翻查閉路電視，相信案件涉及兩名疑犯，懷疑於當晚9時許入屋犯案。

曾小姐表示自己從小居住愉景灣，過去治安一直良好，即使有爆竊案亦主要於獨立屋發生，直言未試過接連有大廈單位遭竊匪下手，「一晚（爆竊）完之後又一晚咁」，懷疑有集團連環犯案，自己亦有考慮日後是否需要搬遷。

曾小姐指賊人拿取其露台的軟墊放於地上，再打破玻璃窗。（受訪者提供）

管理處曾貼出告示，指屋苑接獲有2個單位於同晚發生懷疑入屋爆竊案，單位客廳門窗被毀。直至今日管理處再出通告，指畔峰及畔山徑均有單位發生入屋爆竊案，遇竊單位多位於低層，案發時間多為晚上7時至9時晚飯時間。管理處又指會與警方加強合作及巡邏，呼籲住戶提高警覺。

警方今日（17日）表示，針對大嶼山愉景灣近月發生的爆竊案件，及預計有不少市民於暑期外出旅遊，大嶼山警區人員過去兩星期（6月5至17日）聯同新界南總區衝鋒隊、新界北總區山嶺搜救專隊及水警總區等部門展開一連串反爆竊聯合行動，在愉景灣一帶進行高姿態巡邏，海、陸雙管齊下打擊爆竊罪行。人員亦在愉景灣鄰近屋苑山坡和附近密林等位置進行搜捕行動。

新界南總區防止罪案辦公室、大嶼山警區警民關係組及大嶼北分區軍裝巡邏小隊人員在區內向住戶及大廈物業管理人員派發宣傳物資，加強市民防盜意識及防罪宣傳，提醒市民主動採取防盜措施。

警方表示會繼續與社區保持緊密聯絡，加強警民合作。而警方亦會繼續以情報主導為依歸，配合與物業管理人員合作進行高姿態巡邏，打擊入屋盜竊等嚴重罪行，以保護市民生命及財產。警方亦藉此呼籲，市民外出或就寢時應確保門窗已鎖上，在夜間留些許燈光，見到陌生人提高警覺，及安裝合適保安裝置，免得賊人有機可乘。若市民欲獲取最新防罪提示、知識及求助方法，可瀏覽全新「安全城市.香港」網站：www.safecity.hk。