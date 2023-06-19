中港聯手破跨境販毒案　截漁船檢1噸可卡因值8.3億元　共拘56人

警方表示自2022年8月開始，毒品調查科與廣東省公安廳針對一個涉及粵港兩地的跨境販毒集團展開情報交流，並發現該販毒集團試圖以船運方式，沿海路從南美將一批毒品偷運入本港出售。毒品調查科與内地執法部門於今年2月2日採取聯合反毒品行動，在南中國海海域截停一艘涉案漁船，於船上檢獲共1,000公斤懷疑可卡因，市值高達8.3億港元；行動中亦檢獲改裝散彈槍及12發子彈，合共拘捕56名男女。



在聯合行動中，人員拘捕6名懷疑在船上參與運送毒品的船員，警方毒品調查科亦於香港拘捕4名集團骨幹成員，包括3名本地男子及1名內地女子，年齡介乎36至62歲，涉嫌「串謀販運危險藥物」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），他們懷疑策劃及組織是次跨國販毒活動，其中3名被捕男子早前已分別被落案暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，而另一名被捕女子則已獲准保釋候查。内地執法部門人員在行動中，亦拘捕另外46名涉案男女，並檢獲一支改裝散彈槍及12發子彈。

人員共檢獲1千公斤懷疑可卡因，市值高達8億3千萬港元。（警方提供圖片）

警方表示，是次行動為2018年以來，毒品調查科與內地或海外執法機構的聯合行動中檢獲懷疑可卡因數量最多的案件，檢獲的毒品市值高達8.3億港元。警方相信是次行動已成功瓦解一個涉及粵港兩地的販毒集團，並堵截大批毒品流入本港。

警方對於毒品犯罪問題一直採取「零容忍」的態度。除了打擊本地販毒活動外，毒品調查科強調會繼續與內地及海外執法機構加强情報交流，合作打擊跨境販毒活動及幕後策劃的毒犯，並從源頭作出堵截，防止毒品透過任何途徑流入本港。警方重申，販運危險藥物是嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，一經定罪最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。