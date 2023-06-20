香港仔魚市場商戶疑合謀定價　競委會查7魚檔及商會辦公室檢數簿

香港仔魚市場疑有商戶合謀定價，涉嫌違反反競爭條例。警方發現有部份魚檔可能有涉及合謀定價等損害競爭營商行為，於是今早（20日）聯同競委會等多個部門打擊香港仔魚市場內非法活動，搜查7個魚檔及2個商會辦公室，並將5名在一艘未申報入境漁船上的內地漁民遣送出境。



警方港島總區反三合會行動組響應行動「雷霆2023」，聯同魚類統營處 、漁農自然護理署、入境事務處、海事處及競爭事務委員會，於今日 (20日) 展開跨部門聯合執法行動。（黃偉民攝）

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，港島總區反三合會行動組、西區警區刑事部及交通部、水警南分區近岸巡邏隊、機動部隊人員聯同魚類統營處 、漁農自然護理署、入境事務處、海事處及競爭事務委員會於今日（20日）早上在展開代號「足印」（PRINTSTEP）多部門聯合行動，打擊香港仔魚市場內非法活動。

警方港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指，由2021年9月至今，警方於香港仔魚類批發市場一共進行12次同類多部門聯合反走私、黑工及非法入境等相關行動，並且於香港仔魚類批發市場以「涉及非法入境」及「違反逗留條件」等罪名拘捕共41名人士。

今日行動中，人員在香港仔魚市場內共截查352名人士，行動中無人被拘捕。另外，入境處人員於海上截查了一艘未申報入境漁船，並立即將船上5名內地漁民遣送出境。

此外，警方經調查後，發現有部份魚檔可能有涉及合謀定價等損害競爭營商行為，即時聯絡競爭事務委員會作出聯合行動。

競委會接獲投訴指香港仔魚市場海鮮價格疑被操縱

競爭事務委員會署理調查組III主管區瑋略表示，競委會聯同警方、入境處於今日（20日）展開代號「白鯨」調查行動。他指，競委會在2019年年末接獲反競爭活動投訴，指海鮮價格被操縱，並於2022年11月27日由警務處統籌的反罪惡行動中，透過問卷形式，了解相關市場運作，當中競委會並無使用《競爭條例》所賦予的權力。

由於2019年競委會並沒有足夠證據及資料，在2022年年末競委會再次收到投訴後，經調查發現有不同承辦商及批發魚市場人士在海鮮價格上有所協調，故將個案提升至調查階段。及後於2022年12月20日，競委會在警方協助下展開第一次代號「白鯨」調查行動。

該次行動中，競委會由高等法院頒佈的搜查令，搜查魚類市場內多個檔口及一艘船隻。行動後，競委會進行資料搜查、審視相關證據並約見不同漁業持分者了解市場運作，期間競委會利用法定權力，要求不同人士出席競委會的聆訊。

在調查期間，競委會發現魚市場除了有合謀定價外，亦有瓜分市場的行為。由於競委會懷疑有瓜分市場、限制產量及集體杯葛的反競爭行為出現，違反在《競爭條例》下「第一行為守則」，所以競委會再向高等法院申請搜查令，於今日進行第二次代號「白鯨」的調查行動。

歐指，在今日行動中，競委會搜查多個魚檔及2個屬於同一商會的辦公室。競委會運用《競爭條例》第50條賦予權力，破門搜查2個單位，檢獲單據、數簿、大量電子器材，以及大量的通話紀錄。

調查仍然進行中，歐補充，為收集更多資料，競委會製作網上問卷，方便知情人士提供多次資料，亦呼籲知情人士可致電競委會3462 2118提供資料。

競委會呼籲相關人士停止反競爭行為 可向競委會申請寬待

歐呼籲，如有人參與或從事反競爭行為人士，應立即停止相關行為；如有人参與魚市場合謀人士，或希望停止牽涉合謀人士，應盡快向競委會尋求協助。競委會歡迎有關人士申請寬待或提供合作。根據競委員的寬待政策，成功申請寬待人士不會就寬待協議所涵蓋的行為被起訴，相關人士可致電寬待熱線3996 8010。

歐重申，競委會絕不容許任何違反競爭行為，影響民生的反競爭行為為競委會三大執法重點之一，競委會將全力打擊。

何恩傑強調，警方會繼續情報收集及聯絡其他執法單位作出相應聯合打擊行動。如果有市民或商戶受到不法分子滋擾或者勒索，請勿啞忍，以免助長不法分子惡行，呼籲市民應主動向警方舉報，讓不法分子繩之於法。