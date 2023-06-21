荷蘭抵港木傢俬藏$1400萬K仔　海關元朗車場埋伏拘3男

不法分子以木製傢俬作掩飾偷運毒品來港，寄至元朗一個露天停車場，等候處理及分派。香港海關經調查及部署，本周一（19日）進行監控遞送行動，最終拘捕3名非華裔男子（30至52歲），並檢獲總值1400萬元氯胺酮（K仔），兩人被控販運危險藥物罪。



海關檢獲32公斤、總值1400萬元氯安酮（K仔）。（黃偉民攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論指，上周五（16日）港口及海域科人員根據風險評估，挑選一票由荷蘭來香港的海運併裝貨櫃作檢查，當中有11票不同種類的貨物，其中有一批報稱是傢具。根據資料顯示，這批貨物的收貨公司是一間新成立公司，寄貨人以往沒有任何的海運紀錄。基於上述原因，海關人員決定扣留貨物作進一步檢查。

海關人員在元朗一個貨櫃場檢查這批貨物，當中有3張木枱，經X光機檢查時，人員發現有可疑影像，貨物中間位置被掏空，懷疑藏有可疑物品，海關人員打開這批貨物，發現一批白色晶狀物。人員將晶狀物作毒品快速測試，結果顯示樣本對氯胺酮（K仔）呈陽性的反應，行動中海關檢獲32公斤的懷疑氯胺酮，市值約1400萬元。陳杰論指，販毒分子將毒品收藏在被掏空的位置，而且混入併裝貨櫃最深處，企圖瞞天過海，逃避海關人員偵查。

毒品藏在被掏空的木傢具內。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，海關檢獲毒品後，案件由海關毒品調查科人員接手，並於本周一（19日）進行監控遞送行動，當日下午約3時，收貨人透過電話指示要將貨物送到元朗大棠一個大型露天停車場，而海關人員一直進行監視。晚上約9時，人員發現有人準備去接近及處理貨物時，隨即上前拘捕3名非華裔男子（30至52歲）。

楊偉漢指，第一名被捕人30歲，報稱無業，他是收取500元報酬到停車場處理貨物，初步相信他涉嫌準備將貨物由元朗運去屯門一個工廈；第二名被捕人52歲，報稱保安員，在元朗一個大型停車場（即案發地點）工作，他涉嫌收取4000元報酬，默許將涉案貨物擺放在涉事停車場；第三名被捕人40歲，報稱貨車司機，他收取公司訂單，負責將貨物由元朗運去屯門。

經調查後，海關以販運危險藥物的罪名控告的30歲及52歲被捕人，至於而第三名被捕人將獲准保釋後查，案件仍在調查中，不排除有更加多人被捕。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢（左）及港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論（右）。（黃偉民攝）

海關形容今次案件，海關與犯罪集團「鬥智、鬥力、鬥耐性」，因犯罪集團在每塊約50公斤木板內，藏了10公斤的懷疑毒品，而整批貨總共大約250多公斤，當中只有約30多公斤的懷疑毒品。海關指，犯罪集團會用一個迂迴多變的路線，嘗試走私毒品，他們有計劃地將這批毒品暫存在元朗一個露天停車場，車場內滿佈雜物、廢鐵，以及不少鐵皮屋，並由本案第二名被捕人（即車場保安員）作為耳目看守。不法分子等候約6小時，到入夜約9時覺得安心才企圖運走貨物。他們運用不同的人層層隔開，將毒品運去他們的儲存倉庫，再由下一層派貨。

海關表示會繼續用源頭打擊的方法，堵截所有毒品非法進出本港，並重申販運危險藥物是嚴重罪行，根據危險藥物條例，一經定罪，最高會罰款港幣500萬元及終身監禁。