販毒男包裝K仔「咖啡糖」　警：如小朋友誤食後果嚴重

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）在拘捕一名30歲男子，在其身上及寓所檢獲俗稱K仔的氯胺酮，市值約3.8萬元。部分K仔被包裝成咖啡糖，糖果紙寫上「Coffee（咖啡）」字眼。警方警惕市民，如果吸毒人士買回家，被家中小孩誤食，後果嚴重。



隨著北部都會區發展項目相繼動工，警方留意到活躍於元朗區內黑幫，自年初開始在新界北漸趨活躍，並乘機擴展違法活動，包括販運危險藥物、經營無牌酒吧、賣淫場所、賭博場所、非法加油站，以增加不法收入。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）響應「雷霆行動2023」，自今年5月起進行代號「猛追」的打擊三合會行動，派出多名探員喬裝成不同角色滲入違法行動搜集證據，並聯同入境處、消防處、食環署、新界北總區行動部、新界北反三合會行動組、元朗警區以及屯門警區展開一連串執法行動。行動中一共拘捕181人，當中107男74女，年齡介乎16-70歲，有154本地人1名非華裔人，以及26名內地人，部分有三合會背景。

行動中，警方6月27日拘捕一名30歲本地男子，在其身上及一個住宅單位內檢獲一些糖果包裝紙、包裝工具，以及17包包裝成糖果的懷疑氯胺酮以及一樽懷疑氯胺酮，合共70.7克，市值約38,000港幣。毒品包裝精美，高級督察陳爾桁提醒：「試諗下如果吸毒人士買咗返屋企，而屋企有小朋友以為係糖而誤食，後果可以係幾咁嚴重。」