將軍澳海水化淡廠男工暈倒15米深水缸底　送院不治遺妻及兩兒

尚在施工的將軍澳海水化淡廠，今晚（4日）有工人被發現於水缸底暈倒，送院不治。事發傍晚6時許，警方及消防接報指一名年約34歲姓劉男工人，暈倒在上址工地一個約15米深、無儲水的水缸底部。消防及救護人員趕至現場，至晚上約7時許成功救起事主，他昏迷被送往將軍澳醫院搶救，惟終告不治。警方調查後將案列作工業意外。

工業傷亡權益會表示，人員趕到醫院協助事主家屬，指死者遺下太太和兩名兒子。工權會要求水務署及勞工處徹查意外原因、各承建商做好善後工作，協助事主家屬渡過難關。



水務署：事主當時進行塗防水漆工序

水務署回覆《香港01》查詢表示，今日下午6時許，將軍澳海水化淡廠工地一名承建商工人被發現暈倒在一個沒有注水的水缸內，現場人員隨即報案將工人送院治理。事主當時在水缸底部進行塗防水漆工序，水務署已即時暫停該工地的同類工程，並會調查事件。

勞工處則表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

警方表示，4日傍晚6時14分，接獲工人報案，指34歲姓劉男工友在軍澳環保大道一間海水化淡廠一個約15米深、沒有注水的水缸進行塗防水漆工程期間，懷疑從約2米高的爬梯墮下，其後暈倒，消防接報到場將他救出，劉男昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後證實不治，死因有待驗屍後確定。案件列作「工業意外–送院時死亡」。

事發在尚在施工的將軍澳海水化淡廠。（陳浩然攝）

將軍澳海水化淡廠位於將軍澳137區，首階段合約總值約90億元，由Acciona Agua SA、怡和機器有限公司和中國建築工程（香港）有限公司組成的「AJC聯營」負責建造，設計和建造工程在2019年12月展開，目前尚在施工，原定預計在今年投入運作，啟用後每日食水產量可達13.5萬立方米，並會預留空間以便日後可擴展至最終產水量每日27萬立方米，以及相關設施。