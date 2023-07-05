田灣邨22歲男綁手腳伏屍單位　鄰居聞臭味通知房署揭發

田灣邨一名22歲男子昨日（4日）被發現倒斃於屋內，手腳被繩綑綁。同樓層街坊梁小姐表示，他們一家兩口住在隔鄰單位，聞到濃烈臭味通知房屋署，繼而揭發事件。初時以為是死老鼠或垃圾味，不料是屍體發現，她稱「當自己做咗好事」，希望死者安息。



鄰居梁小姐表示，與死者並不相熟，僅有數面之緣。該單位初期是一對夫婦居住，後期可能轉讓給事主獨居。

她昨日聞到濃烈臭味後通知房屋署，「打俾房署搵人嚟睇一睇，係咪有死老鼠或者有垃圾槽嗰啲污糟嘢，冇諗過隔離有人咁樣（死去）。」雖然鄰居出事始終「心唔舒服」，但揭發事件「當自己做咗好事囉，如果唔係聞到有味，叫人嚟睇就唔發現到啦。」希望死者安息。

現場仍可聞到濃烈臭味，梁小姐指會聯絡房屋署跟進處理味道。昨晚（4日）田灣邨一名黃姓22歲男子倒斃於屋內，手腳被繩綑綁。警方指，昨傍晚近6時接獲事主母親報案，指單位傳出惡臭，消防到場破門入屋後，發現該男子陳屍屋內，相信已死去多日。消息指，男子於獨居上址單位，生前有抑鬱症紀錄。

人員將死者遺體舁送殮房。（陳永武攝）

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