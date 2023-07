尖沙咀麼地道今日(6日)下午2時許發生錶行劫案,數名賊人分持刀、鎚,扑爛錶櫃掠走9隻名錶。鄰店兌換店外籍職員Blanca憶述事發一刻,指聽到有吵鬧聲以及硬物撞擊聲音,未幾其老闆走出門外查看,目擊兩至三名身穿衛衣的賊人跑出錶行,登上一輛車輛。她指,有關閉路電視已提供予警方。被問道會否擔心身處地方的治安,她指對事件感到擔驚,不過相信香港是一個安全的地方,警方會盡力而為「Of course I am scared , but police are doing their best.」

另一店舖職員麥小姐則指,事發時目擊「一名女職員追出嚟大叫」,當時街上人流算多,更有女途人途經時受驚,衝入其店內躲避,「因為佢(途人)驚,所以入嚟避下!」。



▼警方事隔約1小時 於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼