尖沙咀錶行劫案｜店主中港兩地設店　失8錶最貴$135萬愛彼錶曝光

尖沙咀麼地道今午發生的錶行劫案，警方經調查後，初步證實8隻名錶被掠去，市值共約380萬元；其中最貴一隻價值約135萬元，據悉為愛彼錶（Audemars Piguet），型號為15202OR，由18K玫瑰金打造。遇劫錶行兩個月前曾經網上放售同型號愛彼錶，表示為2021年的二手手錶，「狀況尚可：使用過，有明顯使用痕跡或瑕疵。」



據遇劫錶行網站顯示，店主從業腕錶行業超過10年，對名錶獨特見解，於香港、深圳均設有實體店面。網上商店更列席多款價值不菲的名錶，勞力士、百達翡麗（Patek Philippe）及愛彼錶（Audemars Piguet）由數十萬元至數百萬元不等。

事發今日下午兩時許，一名身穿深色上衣的中國籍男子假扮顧客，獨自進入案發錶行。未幾，他打開店門，隨即有3名南亞裔男子手持鐵鎚及長刀闖入，各人以本地話要脅店員打開陳列手錶的櫃門，否則會傷害店內的人，但疑職員已嚇至魂飛魄散，未見有人遵從賊人指示。

賊人繼而以鐵鎚及長刀打破飾櫃玻璃，掠走8隻名錶。賊人得手後，登上事先安排、由南亞裔男同黨駕駛的一輛銀灰色本田私家車逃離現場。私家車其後在紅磡紅荔道及紅樂道交界被尋獲，惟賊人已逃去無蹤。

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▼警方事隔約1小時 於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼