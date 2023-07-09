發燒友九龍城單車公園辦比賽　車手受傷倒地　目擊者急問﹕有冇事

夜闌人靜的九龍城賈炳達道公園單車場，成為街車發燒友的競技場。7月之始連日暴雨後終於放晴，街車團體昨晚（7月8日）在九龍城單車公園舉辦「私房賽」，聚集30人參賽及觀戰。可惜樂極生悲，其中一名參賽者在競賽期間，與對手一同過彎時失平衡，撞向圍欄受傷倒地。



炒車過程被人拍下放上網，發帖者質疑搞手於未經許可下在九龍城賈炳達道公園舉行私人比賽，屬非法賽車，更有人撞車受傷，他已就事件報警。活動主辦方回覆指，他們斥資舉辦今次活動，是為了讓志同道合人士一同開心參與運動比賽，他們亦有安排急救人員在場，當參賽者受傷後，有即時為其包紥及召救護車送院，該名參賽者僅擦傷。《香港01》已就事件向警方及康文署查詢。



發燒友九龍城單車公園辦私人賽，參賽者受傷倒地被轟非法賽車。

街車發燒友在九龍城賈炳達道公園單車場炒車片段，引起網民熱議。片中可見於近今日（9日）半夜12點時份，一名參賽者於競賽間，與對手一同過彎時失平衡，撞向圍欄受傷倒地。傷者受傷倒地，左手動彈不得，呼吸急促，在場人士紛紛趕至問「源仔」、「有無事」並遞上急救包，傷者清醒惟沒有回應眾人問題。據知情人士透露，活動由單車愛好者群組舉辦，屬私人比賽，事發時傷者參加的賽制是「1on1（一對一）」淘汰賽。他質疑有人於未經許可之下在九龍寨城公園舉辦非法賽車，由於活動中有人炒車受傷，他已就事件報警。

根據活動主辦方於昨日（8日）在社交平台發文，指將舉辦一週年的「私房賽」，並叫參賽選手約晚上8時半到場報到及準備，指活動將於9時至深夜於九龍城單車公園舉行。屆時亦會有合照，拍攝等等記錄活動，現場亦會售賣手工製作的紀念品。

《香港01》就事件向活動主辦方查詢，對方回覆指，其公司因開業一週年，故斥資舉辦比賽，並準備獎品，讓一眾志同道合的愛好者參與活動，開開心心享受比賽，強調活動主辦方並沒有將淘汰選手單車運去城門河丟棄。他們有安排急救人員在場，當意外發生後，有人員上前為參賽者包紥，並召救護車送院檢查，初步傷者僅擦傷。他續指，街車屬於香港次文化，明白不少人對此類活動有意見，是正常不過；他亦提到自己經營生意，存有商業因素，明白會被人抹黑。

《香港01》已就事件向警方查詢。

舉辦團體於昨（8日）發文，指將舉辦一週年的「私房賽」，並叫參賽選手約晚上8時半到場報到及準備，指活動將於9時至深夜於九龍城單車公園舉行。現場亦會售賣手工製作的紀念品。（舉辦團體fb截圖）

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《香港01》今早（9日）10時許到九龍城賈炳達道公園了解，場內只有零星一兩位單車玩家。在公園經營單車亭的陳女士指，平日早上9點開舖，夜晚8點關門，對昨晚凌晨在公園內的單車比賽不太清楚。但平日有顧客來租單車時，都會提醒他們踩單車時不要超速，安全至上。而九龍城寨公園對面的同興藥行陳先生表示，夜晚9點店舖已關門，對公園內的單車比賽不知情，昨晚亦沒有懷疑因單車事故受傷的人來買藥。《香港01》已就事件向康文署查詢。