積善投資騙局│稱炒股賺錢行善、買A股奇招獲利　3港女被呃$300萬

【積善投資騙局／投資騙案】近年網上投資騙案無日無之，「唱高散貨」、微信女誘買股等，伎倆千奇百怪，但沒有最奇只有更奇，近日有WhatsApp投資群組標榜有錢齊齊搵，賺到錢就做善事積福。而群組導師不時講佛偈，又分享人生哲理，並遊說成員由港股轉戰A股，先建議成員買A股「漲停股」；繼而以「大宗交易」作招徠，讓成員以低於市價買入股票，即買即賺；最後要求成員借錢抽新股，聲稱新股有不少於3倍利潤，結果有3名港女中伏，損失近300萬元積蓄。受害人損失血汗錢，既不敢向家人坦白，又羞於向朋友求助，終日失眠，情緒低落，過着行屍走肉的生活，有人更慨嘆現時猶如「慢性自殺」，她們受訪時稱，希望警方可盡全力幫助一眾受害者討回金錢。



《香港01》接觸到3名騙案受害人：T小姐、Y小姐及L小姐，３人受騙的起點有些微不同：T小姐與Y小姐分別在Facebook及股票App看到「陸叔陳永陸」及「港美股雙冠王」的廣告，於是點擊查詢，其後有人主動接觸她們；而L小姐則沒有查看任何投資廣告，但最終３人同被拉入名為「股友積善之家」的WhatsApp投資群組。短短三個月內，她們由買港股轉買A股，投資過A股「漲停股」，又玩過「大宗交易」，最後試抽新股，帳面曾經獲利，但終歸揭發是一場騙局，3人合共損失近300萬元。

綜合3人的說法，「股友積善之家」由名叫「王智偉」的男子管理，隨後王智偉再邀請其師父「陳國梁」入群組講述投資技巧，他聲稱可解決群組成員「選股差、炒股難」的問題。而王智偉曾上載一段陳國梁出席大型戰略合作簽約儀式的影片，加強說服力，惟事後受害人始得知相關影片懷疑造假（見另稿拆解騙案手法）。

「股友積善之家」由名叫「王智偉」的男子管理。

根據群組的對話紀錄，陳國梁平日喜歡分享投資心得、佛教義理及人生哲理，群組規定每人每日要說一句「積善之家必有餘慶」報到，連續報到會獲推介精選個股；群組也要求成員將炒股利潤的15%做慈善用途積累福報，但3名受害人均指群組並無強制成員捐錢。

而3人受騙的軌跡頗為相似，最初獲推介一些港股，均嘗過甜頭。惟今年港股低迷，陳國梁直指港股市道差無得玩，要趁內地市道好，轉玩A股，叫成員下載名為「A-HSG」的應用程式，然後入金投資A股。

陳國梁先建議成員買賣A股市場的「漲停股」，然後開始建議成員玩「大宗交易」。T小姐和Y小姐說，群組每日下午3時會公布一隻指定的股票，成員只要打開「A-HSG」程式及點擊「大宗交易」介面，即可揀選購買的數量（該介面只會出現一隻指定股票），包括50手、100手及150手。

值得注意的是，大宗交易介面顯示的股票，價錢比市價便宜。以採訪當日為例，正常股票報價顯示「華安鑫創」市價為41.25元，但「A-Hsg」大宗交易顯示的價位卻是35.15元，低於市價14.8%。這意味著成員即買即賺，每日只做一次交易已經獲得可觀的利潤，不少人因而心雄，不斷入金掃貨。

正常股票報價顯示「華安鑫創」為41.25元，但「A-Hsg」大宗交易的價位是35.15元。

這種詭異的操作，有違正常的交易原則，難道3名受害人不會懷疑？有22年投資港股經驗的Y小姐表示，陳國梁曾解釋大宗交易的玩法，普通人是接觸不到的，某程度屬於內幕交易，而且必須使用陳國梁的「通道」才能低價購買股票。她事後回想，也認為自己是貪字得個貧，無奈道：「遲啦，無用啦。」

其後陳國梁又稱認購A股新股利潤更高，甚至指其中一隻新股預期回報不低於3倍。群組的助理也遊說成員認購新股，甚至強逼成員借錢抽新股。T小姐當時投資戶口內有40餘萬結餘，助理指陳國梁已借出38萬元，為她認購共80萬元新股，並不斷催促T小姐盡快歸還38萬元，又安排T小姐向貴利借貸，更指如拖欠38萬元，將不能提取戶口內的資金。T小姐此時終發現被騙，沒有向貴利借錢，亦沒有再課金。

而Y小姐因戶口有逾200萬元，不用借錢也可認購新股，此時對方則使用藉口再搾取金錢。有一日群組內一名陳經理突然私訊她，指陳國梁涉惡意操縱股價被內地警方扣查，提醒她盡快將所有資金提現，惟提現前要額外繳交40多萬「通道費」。Y小姐擔心會受牽連，於是乖乖繳款，誰知「A-HSG」內提現要求一直顯示「審核中」，她才醒覺被騙。

今次事件令3名受害人損失大量積蓄，在財政及心理上均造成極大創傷，甚至有人曾想過輕生。T小姐坦言不敢面對家人及朋友，「每天都失眠過日子，簡直係慢性自殺，其實有時真係想一死了之」，只因放不下女兒及家人，才放棄輕生的念頭。她們希望警察盡全力破案，能為她們追討損失。

《香港01》向警方查詢，獲回覆指有關案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。網罪科聯同內地執法人員調查後，6月29至30日展開代號「猛士」的聯合拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕10名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18至57歲，涉嫌涉及149宗發生於2022年10月至2023年6月的不同騙案，包括「網上購物騙案」、「裸聊騙案」、「援交騙案」、「投資騙案」、「求職騙案」等，損失金額共約6,820萬元。案件仍在調查當中，所有被捕人獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

《香港01》亦就事件向「陸叔」陳永陸查詢。他表示，已就事件報警，並引述過往的專欄內容，指早於2020年被人假冒身份，當時已澄清及報警備案，惟近日再出現及變本加厲。他強調個人並無任何社交媒體帳戶，短訊群組只限工作或同朋友約下食飯，亦無開股票群組；唯一的Facebook官方帳戶為電台節目「人生交叉盤」。他呼籲市民要提高警覺。

警方網絡安全罪案及科技罪案調查科推出「防騙視伏器」，供市民一站式搜尋詐騙陷阱，市民輸入平台帳戶名稱、網址、電話號碼或收款帳戶等 評估網絡安全的風險。市民可以到警方守網者網站https://cyberdefender.hk去搜尋可疑用戶。另外，反詐騙協調中心設有防騙熱線，市民如有懷疑，可以致電18222「防騙易」求助。