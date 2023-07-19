積善投資騙局│假影片造名牌效應　慈善之名炒股　爆騙徒3招誘入局

【積善投資騙局／投資騙案】網上騙案手法層出不窮，騙徒大多透過社交平台與聊天程式與目標人物建立關係，繼而用不同手段博取信任，最終目的是誘騙目標人物斥資投資股票，然後掠財逃之夭夭。港人T小姐、Y小姐及L小姐透露在WhatsApp群組「股友積善之家」受騙的經歷，騙徒以賺錢後可行善積德為名，誘騙受害人下載手機程式，以低於市場價大手投資A股，結果3人共被騙走約300萬元，事後陷入自責及倩緒困擾的苦況，《香港01》從中整理出這次騙徒的3個誘使市民入局騙人伎倆，望市民多加提防。



第一招：扮拍片製造名牌效應

「股友積善之家」的管理人「王智偉」聲稱邀請其師父「陳國梁」入群組，為成員解答「選股差、炒股難」的問題，並上載陳國梁出席「滬深港戰略合作簽約儀式的片段，以及梁與多人在上海交易所前的相片，營造梁的專業形象，令成員相信他大有來頭，且有深厚背景。而其實3名受害人均未曾親眼見過「王智偉」及「陳國梁」，也未曾試過電話聯絡。

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《香港01》記者發現該影片製作質素差劣，像素低，聲畫不同步，「陳國梁」演講時根本不對口形，會場的背景板亦頗不自然。記者翻查資料發現這段影片的會場及場地佈置，竟然與內地一段「啟犇聯盟張啟明與金通證券達成戰略合作」的影片九成相似，而背景板則顯示「啟犇聯盟簽約儀式」，惟「啟犇聯盟」的影片已被指是不實資料。

今年3月7日，中信證券已發表公告，表示有不法分子冒用其子公司金通證券的名義，偽造與「啟犇聯盟」合作的不實文章詐騙投資者。所以「股友積善之家」流傳的影片，估計是騙徒擅自盜用網上片段再做二創，製作一段影片來宣揚「陳國梁」的背景。記者在網上也無法找到「滬深港公司」與「陳國梁」的資料，反而在反詐騙網頁中看到有人發文提醒勿墮滬深港詐騙陷阱。

第二招：以慈善之名投資

「股友積善之家」一直標榜賺到錢要做慈善，「陳國梁」更不時發表佛教義理及做慈善的看法，曾在WhatsApp指：「我部署的慈善計劃，為的不是我個人，為的是志同道合的人一起來做。」也要求成員將炒股利潤15% 做善事，並表示會搞慈善晚會，更向受害人發出慈善晚會邀請函，令3名受害人認為管理人立心良好，不曾聯想到是詐騙集團。

T小姐坦言，自己是個善良的人，聽到群組投資之餘，亦不忘做善事，就已經放下戒心，「我真是信佢做慈善，我就覺得賺多一啲錢，將自己擴大、強大，可以幫助多一啲有需要嘅人，我真係好信他」，豈料她的一顆善心卻被騙徒利用，失去積蓄。

第三招：投其所好

群組中除了「王智偉」和「陳國梁」會接觸成員外，仍有一些助理及同伴會私訊目標人物，並施盡渾身解數，與目標人物建立關係及博取信任。以T小姐為例，因丈夫不允許她投資股票，她曾一度退出群組，但有一名女助理私訊問候她，聲稱當交個朋友，又推薦一兩隻精選港股，令T小姐願意再加入群組。

Y小姐自稱是個謹慎的人，但仍然中伏，無奈說：「我真係服佢啊，真係呃得好緊要，佢竟然可以搵個陌生人，同我好似做朋友咁樣，成日投我所好。」Y小姐指無論她說什麼，對方均表示認同，「讚到你天上有地下無」，對方又會談及嗜好、旅行等話題，得知Y小姐喜歡唱歌，又讚她歌聲好聽，「佢騙得你很開心，好似真係朋友，變成了知己，咁樣無理由唔相信佢」。

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