大埔廣福邨疑現虐貓狂徒　警方：已主動採取行動　籲市民提供資料

大埔廣福邨廣義樓懷疑出現虐貓狂徒。有議員昨日（12日）在網上表示，廣義樓19樓4年內起碼有10宗虐貓案，被剃走部分毛髮、皮膚受損，以及頸部被綁麻繩打上死結。警方回覆查詢時表示，大埔警區得悉有關事件後，一直與有關人士保持聯絡希望索取更多資料，包括在區議員於其社交媒體提及相關資料後，邀請對方與知情者舉報，報案人稱在2019年至今年期間，先後5次在廣義樓梯間或消防喉一帶發現來歷不明的貓隻被繩連繫，但沒有即時報案。案件暫列「懷疑殘酷對待動物」，由大埔警區刑事部跟進。



同時，警方就事件主動採取相應行動，包括建議有關屋邨管理處加強巡邏，並在附近一帶進行防罪宣傳，以打擊相關罪案。警方一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，現呼籲市民如發現任何可疑人士，又或有相關資料提供，請立即與警方聯絡。



大埔區議員何偉霖表示，廣義樓19樓5年內起碼有10宗虐貓案。（何偉霖facebook圖片）

大埔區議員何偉霖在Facebook表示，由2019年11月至今年6月19日，廣義樓19樓發生至少10宗虐貓案，「事件全部發生在晚間時分」，受害貓隻頸上被綁上麻繩，而且打上死結，部分更被剃走毛髮和剪鬚，皮膚出現受損，最嚴重是有貓瘟。牠們被放棄置在後樓梯、消防喉轆密封箱等地方，最近一宗個案中，小貓被放在消防喉轆密封箱內，估計被困超過2日，身體虛弱，幸好街坊發現救起。

警方指出，目前所有設有刑事調查隊的22個警區，均已設立「動物罪案警察專隊」調查殘酷對待動物案件。現呼籲市民如發現任何可疑人士，又或有相關資料提供，請立即與警方聯絡。警方又指，為有效打擊殘酷對待動物的行為，警方現正積極推展「動物守護．社區大使」計劃，在社區層面從教育、宣傳、調查及情報搜集4個方向凝聚愛護動物人士的力量，提高公眾防止殘酷對待各類動物的意識，鼓勵公眾適時舉報及提供有助調查的資料。

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據了解，新界北總區亦致力推動「動物守護.社區大使」計劃，區內9間學校設立「寵愛閣」，學生成為「動物守護 • 學生大使」，分享從照顧動物所學習到的經驗，宣揚「守護動物，尊重生命」的理念。今年2月25日，總區與動物慈善機構在康樂園舉辦領養活動，亦與新界南總區防止罪案辦公室於今年3月12日在白石角海濱長廊合辦大型嘉年華，宣揚愛護動物訊息及加強市民防騙意識，活動有逾3000市民參與。