南灣泳灘塌樹傷人．有片｜傷者披血伏樹枝上　多名救生員合力施救

今午（16日）約4時半，淺水灣南灣道南灣泳灘一棵約12米高大樹倒塌，擊中一名外籍女子，她一度昏迷，經急救後回復清醒，送瑪麗醫院救治。有在場人士拍下救援情況，可見救生員、消防員及救護員接力救出傷者，女事主臉上及身旁背囊肩帶染血，跪地伏於粗樹枝上，救生員最先上前為她穩定傷勢，其後由到場救護員為她包紮後，與消防員一同將她抬上救護車送院。



由在場人士向《香港01》提供的片段所見，女事主被擊中後，跪地伏在一枝粗樹枝上，臉上及背囊肩帶染滿鮮血，雙眼緊閉，狀甚痛苦。最少6名救生員為其檢查，有人戴上手套，以繃帶為事主清理臉上血漬，旁人提醒「條頸唔好搞佢」、「hold住呢個位置」。另有人疑擔心大堆樹枝下仍有其他人被壓住，數次問「入面有無人呀？」，又提醒他人「睇住佢有嘢冧呀」，並有救生員走入樹枝堆查看，有在場人士亦以英語向其他人說「Can you look around？」（你可以看看四周嗎？）

其後多名救護員和消防員接報趕至現場，為女事主檢查傷勢，並張開紅布遮擋她所在位置，其後為她戴上頸箍固定頭部，之後抬上擔架床，送上救護車送院救治。

據了解，43歲女事主為菲律賓籍，她與友人在南灣泳灘暢泳後，今午約4時沖身離開，事主在更衣室外等候朋友期間，更衣室旁一棵大樹突然塌下並擊中她。康文署職員聞異響後從辦公室步出，發現事主受傷後立即報警。救援人員到場，事主頭部及四肢擦傷，經治理後清醒由友人陪同送瑪麗醫院救治。事發現場則由康文署封鎖及清理。《香港01》正向康文署查詢。