南灣泳灘塌樹傷人｜發展局長甯漢豪高度關注　康文署檢查泳灘樹木

今午（16日）約4時半三號強風信號生效期間，淺水灣南灣道南灣泳灘一棵約12米高大樹倒塌，擊中一名外籍女子，她一度昏迷，經急救後回復清醒，送瑪麗醫院救治。發展局局長甯漢豪稱政府高度關注事件，向傷者致以慰問，祝願她早日康復。康文署晚上發稿表示高度關注事件並慰問傷者，又指出倒塌的樹由該處管理，事發後署方已即時圍封有關位置，並按機制通報發展局樹木管理辦事處。康文署會檢查南灣泳灘範圍內的其他樹木，以確保安全。



+ 3

發展局亦在社交平台強調，樹木管理部門每年在風雨季前會為人流車流高地區的樹木進行樹木風險評估，並採取所需的風險緩減措施，但不穩天氣如強風或大雨，均可能令樹木結構受影響而引致倒塌。發展局樹木管理辦事處昨日（15日）已再次提醒各樹木管理部門在颱風來臨前應盡快移除有問題的樹木，如短期內未能將有問題樹木移除，需貼出告示或圍封該區域以保障公眾安全。

颱風過後，樹木管理部門會再次巡查位於人流車流高地區的樹木，並適時採取緩減措施，包括穩固樹木，例如將傾斜的樹木拉回直立位置，並用纜索及支架扶持、移除懸吊斷枝及根基不穩的樹木、圍封有待處理的樹木等，以保障市民安全。局方呼籲市民保持警覺，尤其在天氣不穩或颱風過後更應小心安全，如懷疑有問題樹木，請盡快向政府報告（致電熱線1823／透過1823 網上表格或《Tell me@1823》手機應用程式），以便相關部門作適當跟進。如發現有即時危險的樹木，請即致電999求助。

事發於下午4時許，據在場人士向《香港01》提供的片段所見，可見救生員、消防員及救護員接力救出傷者，女事主臉上及身旁背囊肩帶染血，跪地伏於粗樹枝上，救生員最先上前為她穩定傷勢，其後由到場救護員為她包紮後，與消防員一同將她抬上救護車送院。

據了解，43歲女事主為菲律賓籍，她與友人在南灣泳灘暢泳後，今午約4時沖身離開，事主在更衣室外等候朋友期間，更衣室旁一棵大樹突然塌下並擊中她。康文署職員聞異響後從辦公室步出，發現事主受傷後立即報警。救援人員到場，事主頭部及四肢擦傷，經治理後清醒由友人陪同送瑪麗醫院救治。事發現場則由康文署封鎖及清理。