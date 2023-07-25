入境處破假文件助外傭申簽證集團　拘逾50人　包括兩骨幹成員

入境處揭發一個專門協助外傭以虛假僱傭合約簽證申請留港的集團，涉嫌以一個虛假的住址證明或收入證明遞交申請。調查人員經過半年的部署，鎖定犯罪集團的骨幹成員，並拘捕兩名菲律賓裔男子，包括一名60餘歲香港居民和一名年約40歲、持入境處擔保書的男子。調查發現，他們向一些想在香港打工的外籍家庭傭工收取費用，一般大概2萬至4萬元不等，訛稱有關的外傭獲聘以騙取留港的簽證，當中的申請涉及到製造和使用虛假文書。入境處相信集團運作半年，賺取的收益超過港幣120萬元。



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反偷盜情報局高級入境事務主任蘇美珊交代拘捕行動細節指，今日（25日）早上，調查人員認為時機成熟，趁有關的人士準備外出的時候，上門拘捕這兩名主要的骨幹成員，他們以一個住宅單位作掩飾，以瞞騙執法人員。調查人員在單位內，搜獲大量的涉案虛假外傭合約，同時也檢獲大量的虛假文書，包括銀行月結單、水費單等等。

截至目前為止，整個行動已經拘捕超過50人，主要是涉案的家庭傭工，估計有10多人因而取得簽證，惟入境處強調以欺騙手段取得的簽證是無效的。有部分被捕人士已經被落案起訴，罪行包括打黑工、作出虛假陳述、串謀洗黑錢、串謀詐騙和非法轉讓他人身份證。當中涉案的傭工，大部份都是在香港工作，他們在轉僱主期間，涉嫌用一些虛假的僱傭合約繼續在香港留港工作。此外，因部分傭工使用他人身份證到不同地方打工，而他的薪酬有部份會交給香港身份證持有人，當中的金錢轉移涉及洗黑錢。入境處執法行動仍在進行中，不排除會有更多骨幹成員會被落案。

最後，蘇美珊重申，根據現行的法例，任何人士如果製造、使用或者管有虛假文書或者虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高監禁入獄14年。另外，任何人士如果向入境處職員作出虛假陳述，亦都是違法，違法者會被檢控，一經定罪最高罰款港幣15萬元和監禁14年。