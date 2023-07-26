告士打道奪命車禍｜的士司機日踩16小時　開特更幾近全年無休

銅鑼灣告士打道奪命車禍，釀成1死4傷。喪命的60歲的士司機謝德明，遺下妻女三人，頓失依靠。謝太表示丈夫數年前轉揸的士，連同駕駛特更，日踩近16小時，甚少休假。



謝德明與妻女一家四口，住在小西灣邨。謝太稱，丈夫原任職私人司機，數年前轉為駕駛的士。他是家中經濟支柱，工作辛勞，每日凌晨4、5時開工，連同特更，晚上9時才收工，除非有特別狀況，例如颱風或車輛年檢才會休息；可是他患有長期病患，需要定期覆診，家中常備降膽固醇和高血壓藥物。

夫婦倆96年結婚，育有兩女，長女已經出身，細女即將升大學四年級，她們對意外都感到震驚和傷心，暫時未知是否與其病患有關，事發後社工已上門跟進家庭情況。她預計日後會外出工作，幫補家計，供養仍在學的細女。

謝太續說，丈夫體型肥胖又有長期病，但為生計也甚少休假。長女表示：「有機會瞓唔夠，吊臂車慢駛，佢停唔切衝埋去。」據她們所知，父親以往間中亦曾發生交通意外，包括數個月前在銅鑼灣百德新街撞柱及去年年亦在東區撞到電燈柱。

至於車禍中的4名傷者均為遊客，42歲姓石男子與妻女及外母來港，周二（25日）晚上8時許乘坐的士沿告士打道西行，當的士駛至世貿中心時，懷疑收掣不及撞向前方一輛重型貨車，車頭剷入該貨車車底、撞及吊臂。

石男與羅姓（40歲）妻子為美國公民，目前情況危殆，分別留醫東區醫院及瑪麗醫院深切治療部。至於另外兩名傷者，姓張（69歲）外母及3歲女兒則情況嚴重在瑪麗醫院留醫

港島總區交通部特別調查隊正調查案件。警方指，初步調查相信的士疑收掣不及造成意外，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606814與調查人員聯絡。

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