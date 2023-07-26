警搗洗黑錢集團涉款$1.75億　八旬退休商人墮假公安電騙失$1500萬

警方搗破一個營運超過一年的本地洗黑錢集團，不法分子透過以數百至千元報酬，招攬傀儡開立銀行戶口，再操控33個本地銀行戶口清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益，包括與27宗投資及假冒官員騙案有關。



當中最大一宗損失騙案，一名81歲退休商人，被「假公安」以調查為由交出銀行戶口，一個月內被轉走1500萬港元。警方昨日（25日）拘捕6名男子，包括一名骨幹成員，以及5名傀儡戶口持有人。



財富調查組高級督察伍均霖指，集團由去年5月開始營運，以每個戶口大約數百元至千元為金錢利益，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求傀儡交出銀行卡及密碼。集團與27宗投資騙案及假冒官員騙案有關，受害人一共損失超過1.13億元，而當中2800萬港元，曾流入有關傀儡戶口。

集團於短短半年間（去年5月至11月）利用最少33個傀儡戶口，清洗超過1.75億港元的懷疑犯罪得益。犯罪集團利用成員的單位或公司，處理有關騙款。傀儡戶口接收有關犯罪得益後，集團會經過多次轉賬以逃避執法人員追查。警方現正追查資金的下落。

81歲退休商人接假公安電話 被騙$1500萬

當中最大一宗損失個案，受害者為一名81歲退休商人，於去年接獲假冒內地公安電話，指他干犯洗黑錢罪行，並要求受害人交出銀行戶口密碼，作調查用途。其後，受害人發現戶口，在去年6月至7月期間，被轉帳多達43次，損失一共1500萬港元。

昨日（25日），財富情報及調查科於全港展開拘捕行動。行動中，警方拘捕6名本地男子（年齡介乎24至36歲）。當中主要骨幹成員為一名34歲男子，任職移民顧問公司員工。另外，5名傀儡戶口持有人，分別報稱為裝修工人、髮型師、文員及無業。6名被捕人被扣留調查，警方不排除稍後有更多人被捕。

警方呼籲，市民應「唔租、唔借、唔賣」戶口，切勿租借出或賣出戶口，處理來歷不明的金錢。洗黑錢為嚴重罪行，最高刑罰為監禁14年及罰款港幣500萬元。