疑協助經營「懲罰Mee」被捕　前眾志成員陳珏軒及黃莉莉獲准保釋

涉嫌違反國安法被捕的前眾志成員陳珏軒及黃莉莉，本周四（27日）被警方國安處拘捕，經扣查兩日後，今日（29日）獲准保釋候查，9月上旬向警方報到。



警務處國家安全處本周四上午拘捕陳珏軒及黃莉莉，涉嫌違反《香港國安法》第29（4）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。警方指他們與本月5日的被捕者有關。據了解，陳及黃被指極有可能與協助經營「懲罰Mee」有關，以資助香港眾志創黨主席羅冠聰。

翻查資料，警方國安處於7月5日及6日拘捕5名男子，涉嫌違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。其中前主席林朗彥、成員李啟靖、鍾展翹和廖偉濂於5日被捕，前常委朱恩浩則於6日在機場離境前被捕，他們涉嫌透過一間顧問公司於幕後營運「懲罰 Mee」社交平台及手機應用程式。被捕人被指涉嫌透過「懲罰 Mee」，吸取資金支援被國安處通緝的前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰。該5名被捕人士早前已獲准保釋候查。

消息指，被捕4人為前香港眾志骨幹成員，包括主席林朗彥及成員李啟靖。（梁偉權攝）