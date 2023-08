為救同事墮深坑　沙頭角18歲男工傷脊骨恐半癱　父憂康復路漫長

沙頭角污水處理廠上月13日發生工業意外,3名工人意外墮入5米深的坑洞受傷,其中一名年僅18歲的男工人傷及脊骨,目前下半身失去活動能力,仍需要長期復康治療。工業傷亡權益會表示,傷者朱煒傑當時是為救誤墮井口的同事而出事,墮下後遭安全帶扣壓中脊骨致移位,傷及神經。同任建築工人的父親目前停工照顧愛兒,擔心若兒子將來需他人照顧或入住院舍,費用恐未必是一家人可負擔。



安全帶扣壓脊骨移位

工權會指事發當日,朱煒傑在搬運建築材料期間,突然驚聞有人大叫「救命」,隨即發現有同事不慎跌進井口。他眼見同事正用雙手苦苦支撐着木橋板,立即與另一工友跑上前救人,惟懷疑因木板承托力不足,3人最終一同跌入約5米深的地牢。煒傑當時雖帶上安全帶,惟跌入地牢時,其脊骨意外遭安全帶扣壓住而移位,令其神經受損,入院後一度要入住深切治療部。而另外兩名一同墮下的工人則幸僅受輕傷。

父至今一直請假照顧愛兒 憂康復路漫長

煒傑剛過18歲生日不久,便跟隨父親入行從事建築業,不料上班數月便發生意外。事發後朱父一直請假未有開工,每日到醫院陪伴及照顧愛兒。工權會引述朱父談起兒子的傷勢時常常不禁落淚,「想不到他這麼年輕就受了重傷,如果不能好轉,真不知道以後的日子要怎樣過」。家人亦擔心一旦煒傑將來無法自理,要另外請人照顧或入住院舍,護理開支將十分沉重;假如要為煒傑尋求公立醫院以外的治療,費用亦未必是家庭可以承擔。

工權會:傷者留醫復康醫院 需密集及積極治療

工權會總幹事蕭倩文接受《香港01》訪問時表示,煒傑剛轉到復康醫院繼續留醫,雖然下半身暫未能活動,但他尚算樂觀,惟因傷勢較嚴重,故需要較密集及積極的復康治療,才有較大機會讓傷勢好轉。

至於賠償方面,蕭倩文稱公司正在處理當中;至於慰問金方面,蕭倩文指煒傑任職的公司早前已向家屬表示,如有任何需要,可向公司提出,但蕭倩文呼籲公司可更主動為家屬提供緊急支援。

市民如有意捐款,可透過工業傷亡權益會轉交,捐款途徑如下:

.存入工權會銀行戶口

恒生銀行帳戶:295-421903-003

帳戶名稱/支票抬頭:工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

捐款人請拍攝入數紙副本(或將電子銀行轉帳畫面截圖)後註明【捐款朱煒傑】,並連同捐款人全名及聯絡電話,發送WhatsApp訊息至6996 6214。

.以支票方式轉交

支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱,經郵寄或親身交往工權會,隨票請註明【捐款朱煒傑】,並附捐款人全名及聯絡電話,以便跟進

工權會地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

如親赴工權會,亦可以現金捐款。

當日意外後,渠務署發言人回覆查詢指,3名傷者清醒送往醫院治理,並無生命危險,署方非常關注事件,即時派員到醫院了解情況,對傷者及其家屬致以慰問,並會聯同承建商向家屬提供協助。承建商亦即時停止現場所有工程,並配合相關部門調查事件。勞工處則表示已知悉事件,並已派員到意外現場了解及就意外原因展開調查。