為救同事墮深坑　沙頭角18歲男工傷脊骨恐半癱　父憂康復路漫長

沙頭角污水處理廠上月13日發生工業意外，3名工人意外墮入5米深的坑洞受傷，其中一名年僅18歲的男工人傷及脊骨，目前下半身失去活動能力，仍需要長期復康治療。工業傷亡權益會表示，傷者朱煒傑當時是為救誤墮井口的同事而出事，墮下後遭安全帶扣壓中脊骨致移位，傷及神經。同任建築工人的父親目前停工照顧愛兒，擔心若兒子將來需他人照顧或入住院舍，費用恐未必是一家人可負擔。



安全帶扣壓脊骨移位

工權會指事發當日，朱煒傑在搬運建築材料期間，突然驚聞有人大叫「救命」，隨即發現有同事不慎跌進井口。他眼見同事正用雙手苦苦支撐着木橋板，立即與另一工友跑上前救人，惟懷疑因木板承托力不足，3人最終一同跌入約5米深的地牢。煒傑當時雖帶上安全帶，惟跌入地牢時，其脊骨意外遭安全帶扣壓住而移位，令其神經受損，入院後一度要入住深切治療部。而另外兩名一同墮下的工人則幸僅受輕傷。

父至今一直請假照顧愛兒 憂康復路漫長

煒傑剛過18歲生日不久，便跟隨父親入行從事建築業，不料上班數月便發生意外。事發後朱父一直請假未有開工，每日到醫院陪伴及照顧愛兒。工權會引述朱父談起兒子的傷勢時常常不禁落淚，「想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過」。家人亦擔心一旦煒傑將來無法自理，要另外請人照顧或入住院舍，護理開支將十分沉重；假如要為煒傑尋求公立醫院以外的治療，費用亦未必是家庭可以承擔。

工權會：傷者留醫復康醫院 需密集及積極治療

工權會總幹事蕭倩文接受《香港01》訪問時表示，煒傑剛轉到復康醫院繼續留醫，雖然下半身暫未能活動，但他尚算樂觀，惟因傷勢較嚴重，故需要較密集及積極的復康治療，才有較大機會讓傷勢好轉。

至於賠償方面，蕭倩文稱公司正在處理當中；至於慰問金方面，蕭倩文指煒傑任職的公司早前已向家屬表示，如有任何需要，可向公司提出，但蕭倩文呼籲公司可更主動為家屬提供緊急支援。

市民如有意捐款，可透過工業傷亡權益會轉交，捐款途徑如下：

．存入工權會銀行戶口

恒生銀行帳戶：295-421903-003

帳戶名稱／支票抬頭：工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

捐款人請拍攝入數紙副本（或將電子銀行轉帳畫面截圖）後註明【捐款朱煒傑】，並連同捐款人全名及聯絡電話，發送WhatsApp訊息至6996 6214。

．以支票方式轉交

支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱，經郵寄或親身交往工權會，隨票請註明【捐款朱煒傑】，並附捐款人全名及聯絡電話，以便跟進

工權會地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

如親赴工權會，亦可以現金捐款。

當日意外後，渠務署發言人回覆查詢指，3名傷者清醒送往醫院治理，並無生命危險，署方非常關注事件，即時派員到醫院了解情況，對傷者及其家屬致以慰問，並會聯同承建商向家屬提供協助。承建商亦即時停止現場所有工程，並配合相關部門調查事件。勞工處則表示已知悉事件，並已派員到意外現場了解及就意外原因展開調查。