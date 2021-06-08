沙頭角污水處理廠擴建　2025年竣工　處理量提升最多6倍

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-08 17:49

為配合區內發展及未來人口增長，80年代尾啟用的沙頭角污水處理廠，於2018年底展開第一期擴建工程，耗資約20.4億元，料新廠2025年竣工，污水處理量將為5,000立方米，處理量可提升最高約6倍。

環境局局長黃錦星今日（8日）在網誌表示，日後建成的新廠將使用「薄膜生物反應器」(Membrane Bioreactors, MBR) 處理污水，結合「污水生物處理」與「膜分離」兩種技術，有效地去除懸浮固體、有機物、營養物質和大腸桿菌，可顯著提升淨化水的水質；使用MBR亦可減少佔地，故原址重建後的沙頭角污水處理廠，污水處理量可擴大最高約6倍。

日後建成的新廠房，亦會循環再用部分淨化水，可用作清洗廠房設施、製冷、沖廁和灌溉植物等用途。而新建海底排放管，長約1.7公里，較舊管道長6倍，新管道排放口更遠離沙頭角海的魚類養殖區，同時將位於水較深及水流較急的海域，加強保護該處鄉郊的水質。

海上施工船隊採用海陸雙向水平定向鑽挖方法，以新建海底排放管，令施工時避免干擾海床，保護沙頭角海域的生態環境。（黃錦星網誌圖片）

原址擴建面對地小量大挑戰

黃錦星又表示，須在原址進行擴建工程時，又要維持正常污水處理服務，故有需要在廠內邊緣的細小地塊上，先建造臨時污水處理廠，以騰出空間，拆卸原有設施，然後興建新廠。由於臨時污水處理廠只佔地約1.5個籃球場，每日處理量卻需達2,580立方米，相比原廠每日1,660立方米的處理量還要多5成，故臨時設施不單要向高空發展，並且需善用創新技術以提升處理能力。

因此，渠務署首次全面採用「移動床生物膜反應器」(Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR) 以處理污水，透過在反應缸內放置數以萬計經特別設計又體積細小的載體，為微生物提供極多依附面積，助長生長，去除污水中的有機污染物。