屋宇署放無人機視察高危樓宇　揭荃灣及葵涌兩幢樓有批盪鬆脫破損

近日多宗塌石屎傷人案令市民人心惶惶，樓宇安全問題引起社會關注。屋宇署於社交平台表示，昨日（8月2日）開始用無人機視察部份須強制驗樓、但仍未執行的高風險樓宇，發現荃灣及葵涌兩幢樓宇外牆，均有批盪鬆脫或破損，已即時安排政府承建商緊急拆除相關部份。署方提醒業主接獲強制驗樓通知後，必須盡快執行，否則可能負上刑事及民事責任。



屋宇署表示，昨日開始陸續用無人機為部份已經收到強制驗樓通知，但業主仍未委任註冊檢驗人員執行的高風險樓宇外牆進行勘察；如有需要，署方會先安排由政府承建商代業主進行緊急工程，再向業主追討相關費用。

行動中，人員已用無人機視察了兩幢分別位於荃灣沙咀道及葵涌青山公路的樓宇外牆，發現第一幢樓宇面向沙咀道1樓的露台底部，有約20厘米乘20厘米的批盪有鬆脫跡象；另一幢面向青山公路1樓及面向光輝里5樓外牆，同樣有批盪破損情況，對公眾構成潛在風險。人員已即時安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部份。

屋宇署提醒，業主必須為樓宇安排定期檢查、保養及維修，確保樓宇安全，如接獲署方的強制驗樓通知，切勿拖延，必須盡快執行，否則業主可能負上刑事及民事責任。