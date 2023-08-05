赤泥坪中年漢燒炭涉企圖謀殺　九旬父經搶救後情況嚴重

馬料水赤坭坪發生企圖謀殺案。昨晚（4日）51歲姓歐男子在住所燒炭，令同在屋內的90歲父親昏迷送院，經搶救後目前情況嚴重，兒子送院時清醒，情況穩定。警方將案件列企圖謀殺及企圖自殺案，兒子涉案被捕，沙田警區重案組展開調查。



《香港01》記者今早（5日）到赤泥坪了解，涉事單位空無一人。有鄰居指，該家庭租住地下單位兩年左右，一家三口同住。老翁間中外出遛狗，但近半年已甚少見其蹤影，不知其身體狀況。

案發於昨日下午4時15分，一名女子報案，指胞弟在赤泥坪村屋單位內燒炭企圖自殺，其90歲父親當時也在場。救援人員到場將父子倆送院，經初步調查拘捕51歲男子涉嫌企圖謀殺，他現正被扣留調查。

據了解，90歲事主患高血壓，要長期臥床，兒子疑受經濟問題困擾。凌晨時分他在家中燒炭，擬與父親一同尋死；稍後同住胞姊返家揭發，連忙報警。

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