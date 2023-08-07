黃竹坑道爆水管仍有兩條線封閉　水務署：預計明早6時前重開

今日（7日）清晨5時左右，黃竹坑道近甄沾記大廈對開行車線爆水管，黃竹坑道東行往香港仔隧道方向一度全封，交通幾近癱瘓，不少巴士被困車龍動彈不得，乘客只好落車，徒步前往附近鐵路站，令港鐵利東站大排長龍。至下午4時，運輸署宣布黃竹坑道香港仔隧道方向慢線解封，但中線及快線仍然封閉。



水務署回覆《香港01》查詢表示，上午約5時接獲黃竹坑道27號對開東行線爆水管報告，涉及一直徑450毫米的食水管。署方隨即派員進行緊急維修，有關水管位於黃竹坑道東行線快線的車道。而慢線車道在完成重鋪路面後，已於下午4時重開。水務署職員現正加緊維修水管，待完成後，便隨即重鋪中線及快線路面，預計於明日（8月8日）上午6時前重開。事件原因正在調查中，然而附近食水供應沒有受到影響。



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受黃竹坑爆水管影響，今早經香港仔隧道開往市區的巴士及小巴均須改道，經薄扶林道離開南區，以致香港仔海傍嚴重擠塞，香港仔行人天橋觀察不見龍尾。

此外，由於香港仔石排灣一帶沒地鐵站，而開往黃竹坑地鐵站的巴士及小巴亦受影響，不少居民改坐街渡到利東站離開南區。

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運輸署表示，較早前因水管爆裂而封閉的黃竹坑道(往香港仔隧道方向)近甄沾記大廈的慢線現已解封，快線及中線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。業勤街的臨時交通安排現已取消。較早前因水管爆裂而受影響的巴士服務已陸續回復正常。

以下路段的交通現已恢復正常:

–薄扶林道(往中環方向)

–域多利道(往堅尼地城方向)

–香港仔海傍道(來回方向)

–干諾道西天橋(往中環方向)