七旬翁失蹤四日困將軍澳山頭斷糧水　救援無人機及時尋獲虛弱送院

一名73歲老翁，於8月6日上午離開油塘寓所後不知所終，其家人心急如焚，報案求助。警方失蹤人口調查組接手後，據悉調查老翁的八達通的行蹤，及尋找閉路電視片段等，確認最後出現在將軍澳區。警方隨後出動無人機，在其最後出現位置附近搜索，及至今日（10日）凌晨約2時，無人機探測到在環保大道對上山頭，有懷疑事主的熱能訊號，隨即與消防及救護員一同登上搜索，終成功將事主救回，當時仍清醒，惟因缺水斷糧數天，身體狀況較為虛弱，須由救護車送院治理。



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失蹤事主劉載興，73歲，警方較早前曾呼籲市民提供其行蹤消息。8月6日上午，劉離開其位於油麗邨的住所後便告失蹤，其家人翌日（8月7日）向警方報案。他身高約1.8米，體重約80公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及光頭。他最後露面時戴眼鏡及白色鴨舌帽，身穿藍色格仔短袖恤衫、黑色短褲、藍色拖鞋及攜有一個黑色斜孭袋。

警方東九龍總區失蹤人口調查組女高級督察馬仲瑩稱，消防尋獲劉翁時，發現他躺在地上，仍有知覺，可進行對答。她透露，當接獲此案件後，隊員花費大量時間，翻查閉路電視片段，及追蹤事主的八達通行蹤，終發現事主最後確定出現過的地點，為環保大道近清水灣半島一帶。警方隨即出動無人機，在附近一帶山頭搜索，最終在今日凌晨時份，於大約50米高的山頭，發現熱能信號，懷疑為失蹤老翁，遂聯同消防上山搜索。而老翁獲救時，已經斷水斷糧，須送院治理。

大約凌晨3時，消防及救護員沿維修斜坡及樓梯，用「山兜」將老翁救回地面，經初步檢查後，再由救護車送往將軍澳醫院治理，送院時清醒。警方正調查其失蹤原因，以及連日來曾去過的地方等，暫仍未確定老翁流落山頭多久時間。