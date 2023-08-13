海關機場截非洲旅客背包書本藏值$210萬可卡因　涉販毒被捕明提堂

香港海關今日（13日）破獲一宗販運危險藥物案件。上周五（11日）一名從埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港的男子，在機場清關時，被海關人員發現其背包異常沉重，並在背包發現3本可疑書籍，在之其中撿獲約2公斤懷疑可卡因，估計市值約210萬元，並拘捕該名男子。男子被控一項販運危險藥物罪名，將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。



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海關毒品調查科機場調查課調查主任江堅傑表示，海關機場科人員替該男子清關時，首先發現其背包的X光影像有可疑，於是對背包進行深入檢查。當中發現3本書籍異常沉重。書本沒有特別包裝，包裝物料比較簡陋，江堅傑形容像二手書籍。

海關人員於是刺穿書本封面，在書本封面的夾層中發現懷疑可卡因。機場毒品調查科人員接手調查案件，終檢獲約2公斤懷疑可卡因，估計市值約210萬元。江又指，3本書真正的淨重量約1.2公斤，即毒品的重量是書本重量約兩倍。男子被控一項販運危險藥物罪名。將於明日（8月14日）在西九龍裁判法院提堂。

海關強調，隨著訪港旅客人數逐步在增加，海關會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及終身監禁。