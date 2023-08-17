上水棄養唐狗「黑仔」遭烏蠅蟲侵蝕終安樂死　愛協指警列虐畜調查

上水河上鄉本月14日，揭發唐狗「黑仔」疑因生烏蠅蟲而遭到主人棄養，動物救援組織「毛孩守護者」，將狗隻交由愛護動物協會接手跟進，愛協昨晚（16日）交代指，黑仔身體出現多種複雜的併發症，當中烏蠅蟲侵蝕其肛門和直腸，同日下午無奈將牠安樂死，警方已將案件列為涉嫌虐待動物案，希望黑仔最終可以沉冤得雪，同時呼籲所有寵物主人必須負起照顧寵物的責任，切勿忽視寵物的健康及醫療需要。



「黑仔」被發現時躺臥在路中心，身體虛弱。（Kent提供）

愛協昨晚（16日）表示，於本月14日晚上接到通知，指一隻患有嚴重烏蠅蟲感染的狗狗「黑仔」在上水獲救，由警方轉介予愛協處理其傷勢，黑仔的肛門位置有嚴重的烏蠅蟲感染，已經形成一個外露並且非常深的傷口，愛協的獸醫團隊認為傷勢應有一段長時間未獲處理，即時為黑仔急救、提供緊急治療及止痛，亦為進行數項檢查，以評估黑仔的整體身體狀況。

經過數位專業獸醫的深入考慮及討論後，團隊昨早作出艱難決定，由於黑仔的身體出現多種複雜的併發症，尤其是烏蠅蟲已侵蝕他的肛門和直腸，造成無法修補的傷害，將為他的餘生帶來永久的痛苦和折磨，因此團隊帶住悲傷和沉重的心情，昨午已將黑仔安樂死。

愛協指，警方已將案件列為涉嫌虐待動物案，因此愛協無法透露有關案件或黑仔具體狀況的進一步細節，以免影響案件調查，但黑仔受到非常嚴重的疏忽照顧，以導致受到不必要的痛苦，對此愛協感到十分憤怒和痛心，相信及時的治療很大機會可以改變其命運，很希望黑仔的個案能夠沉冤得雪，並呼籲所有寵物主人必須負起照顧寵物的責任，切勿忽視寵物的健康及醫療需要。愛協並衷心感謝為了拯救及照顧黑仔而努力不懈的人士，亦非常感謝所有關心黑仔的有心人，「黑仔，再見了。希望你在彩虹橋上不用再受到痛苦，能永遠快樂自由」。

動物救援組織「毛孩守護者」創辦人陸家捷（Kent）當日接受《香港01》訪問時表示，當晚收到流浪狗義工來電，指發現一狗隻躺臥在河上鄉快景路得月樓的路中心，身體虛弱。Kent得悉後，立刻與義工在錦田相約，替狗狗檢查。及後，發現其肛門位置受傷，充斥血及烏蠅蟲，並傳出惡臭，尾巴更近乎斷裂。狗狗身上掛有晶片，Kent遂掃瞄並致電漁護署查詢狗狗主人的資料，後來證實狗狗的主人原來是義工的鄰居。

狗狗名為「黑仔」，與主人居於得月樓約5年。據Kent了解，義工在本月1日從主人口中得知，黑仔的肛門位置出現一個大傷口，翌日（2日）黑仔突然失蹤，主人聲稱其已經死亡，至當晚義工發現黑仔，但因當刻環境昏暗，加上黑仔較之前消瘦，而未能即時認到。

Kent批評黑仔主人「講大話」，對黑仔受傷視而不見，更將其拋棄不理，認為事件屬於刑事罪行，遂報警求助。警方接報到場後了解事件始末，並聯絡愛護動物協會，及後黑仔被送到愛協中心接受檢查。